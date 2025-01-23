Thursday, 23 January 2025 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحث التعاون بين صحة عجلون ومجلس المحافظة

1/23/2025 8:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحثت مديرية صحة عجلون، ومجلس المحافظة، آليات التعاون المشترك بهدف تطوير الخدمات الصحية في المحافظة.


وقال رئيس المجلس، عمر المومني، إن المجلس يولي اهتماما خاصا بالقطاع الصحي ويسعى إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع الحيوية، مشيرا إلى تنسيق العمل مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ مشروع مركز صحي عجلون الشامل، وتخصيص الأراضي المطلوبة لإنشاء مراكز صحية جديدة، وتحسين المرافق القائمة من خلال الصيانة والتأهيل.

MENAFN23012025000208011052ID1109121974

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث