بحث التعاون بين صحة عجلون ومجلس المحافظة

وقال رئيس المجلس، عمر المومني، إن المجلس يولي اهتماما خاصا بالقطاع الصحي ويسعى إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع الحيوية، مشيرا إلى تنسيق العمل مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ مشروع مركز صحي عجلون الشامل، وتخصيص الأراضي المطلوبة لإنشاء مراكز صحية جديدة، وتحسين المرافق القائمة من خلال الصيانة والتأهيل.

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