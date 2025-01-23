مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية للدول الإسلامية ينتخب فلسطين رئيسا لمجلس إدارته

MENAFN - Palestine News ) أنقرة / PNN - انتخب مجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، في اجتماعه الـ48، المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، بالإجماع، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، رئيسا لمجلس الإدارة لثلاث سنوات تمتد من 13/1/2025 إلى 30/01/2028.

ويضم المجلس، أعضاءً جددا من الدول الآتية، رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، ورئيس الإحصاء الكويتي، ورئيس الإحصاء الإندونيسي، ورئيس الإحصاء الصومالي، ووزير الاقتصاد والتنمية الباكستاني، وسفير غامبيا لدى الجمهورية التركية، ووزير المالية في غابون، ووزير والتعليم في غينيا، إضافة إلى المدير العام ل"سيسرك" زهراء سلجوق، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، كعضوين في المجلس بحكم منصبيهما.

وثمنت عوض هذه الثقة التي أوليت لها من أعضاء مجلس الإدارة، معتبرة إياها فخرا واعتزازا لفلسطين وقضيتها العادلة التي تمر بأصعب الظروف، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها في دعم رسالة المركز وأهدافه وتعزيزهما وتفعيلهما بالتعاون والشراكة الكاملين مع الأعضاء المنتخبين كافة.

ونوهت إلى أنه خلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة العديد من القضايا والموضوعات الهامة، لا سيما الأنشطة والفعاليات الذي قام بها مركز "سيسرك" خلال عام 2024، وكذلك الأنشطة التي يجري تنفيذها والمخطط لها حتى نهاية عام 2025، إضافة إلى مناقشة الوضع الإداري والمالي للمركز حتى نهاية العام المنصرم 2024، والميزانية المقترحة وبرنامج العمل لعام 2026.

يشار إلى أن مركز "سيسرك" تأسس كمركز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي في أيار 1977، ومقره أنقرة، وتتمثل مهامه واختصاصاته الرئيسية في ثلاثة مجالات: الأول: الإحصاءات والمعلومات، من حيث جمع إحصاءات ومعلومات اجتماعية واقتصادية حول البلدان الأعضاء ولصالحها ومعالجتها ونشرها، والثاني: التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال دراسة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتقييمها، للمساعدة على وضع المقترحات التي من شأنها تعزيز التعاون فيما بينها، والثالث: التدريب وبناء القدرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية في مجالات مختارة موجهة لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء.