مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية للدول الإسلامية ينتخب فلسطين رئيسا لمجلس إدارته

(MENAFN
- Palestine News Network
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أنقرة / PNN - انتخب مجلس إدارة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، في اجتماعه الـ48، المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، بالإجماع، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض، رئيسا لمجلس الإدارة لثلاث سنوات تمتد من 13/1/2025 إلى 30/01/2028.
ويضم المجلس، أعضاءً جددا من الدول الآتية، رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، ورئيس الإحصاء الكويتي، ورئيس الإحصاء الإندونيسي، ورئيس الإحصاء الصومالي، ووزير الاقتصاد والتنمية الباكستاني، وسفير غامبيا لدى الجمهورية التركية، ووزير المالية في غابون، ووزير التربية والتعليم في غينيا، إضافة إلى المدير العام ل"سيسرك" زهراء سلجوق، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، كعضوين في المجلس بحكم منصبيهما.
وثمنت عوض هذه الثقة التي أوليت لها من أعضاء مجلس الإدارة، معتبرة إياها فخرا واعتزازا لفلسطين وقضيتها العادلة التي تمر بأصعب الظروف، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها في دعم رسالة المركز وأهدافه وتعزيزهما وتفعيلهما بالتعاون والشراكة الكاملين مع الأعضاء المنتخبين كافة.
ونوهت إلى أنه خلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة العديد من القضايا والموضوعات الهامة، لا سيما الأنشطة والفعاليات الذي قام بها مركز "سيسرك" خلال عام 2024، وكذلك الأنشطة التي يجري تنفيذها والمخطط لها حتى نهاية عام 2025، إضافة إلى مناقشة الوضع الإداري والمالي للمركز حتى نهاية العام المنصرم 2024، والميزانية المقترحة وبرنامج العمل لعام 2026.
يشار إلى أن مركز "سيسرك" تأسس كمركز متفرع عن منظمة التعاون الإسلامي في أيار 1977، ومقره أنقرة، وتتمثل مهامه واختصاصاته الرئيسية في ثلاثة مجالات: الأول: الإحصاءات والمعلومات، من حيث جمع إحصاءات ومعلومات اجتماعية واقتصادية حول البلدان الأعضاء ولصالحها ومعالجتها ونشرها، والثاني: التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال دراسة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتقييمها، للمساعدة على وضع المقترحات التي من شأنها تعزيز التعاون فيما بينها، والثالث: التدريب وبناء القدرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية في مجالات مختارة موجهة لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء.
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