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المركزي التركي يخفض سعر الفائدة تماشيا مع التوقعات

1/23/2025 7:05:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي إلى 45%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي خفض سعر الفائدة على مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع بواقع 250 نقطة أساس من 47.5% إلى 45%.


وجاء القرار متوافقا مع توقعات الخبراء والمحللين الذين توقعوا خفضا بواقع 2.5%.


وخفض المركزي التركي، في الشهر الماضي (ديسمبر 2024) سعر الفائدة الرئيسي ليصبح 47.5% بدلا من 50%.


وكان المركزي التركي قد بدأ رفع معدلات الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتم أول خفض الشهر الماضي بواقع 250 نقطة أساس.

RT

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