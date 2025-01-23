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أروى جودة تكشف سبب غياب أسرتها عن عقد قرانها

1/23/2025 7:05:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة أروى جودة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عن عقد قرانها على "آدم"، مشيرة إلى أن غياب أسرتها وزملائها عن المناسبة كان بسبب الإجراءات القانونية التي جرت في وزارة العدل بحضور الشهود فقط. وأضافت أنها لم تخبر أحدًا بذلك، ووصفت حضور شقيقتها بالمفاجأة.


وأوضحت أروى أن توقيت عقد القران في الساعة الثامنة صباحًا جعل من الصعب حضور والدتها، كما أشارت إلى أن والدها توفي منذ عام ونصف. كما ذكرت أن الصور التي انتشرت من مكتب زواج الأجانب كانت السبب في مشاركتها التفاصيل مع جمهورها، مشيرة إلى أن احتفالها الرسمي مع العائلة والأصدقاء سيتم لاحقًا.


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