تأثير النوم على جمال البشرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- النوم الجيد هو أحد العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على جمال البشرة وصحتها. إليك كيف يؤثر النوم على البشرة:



- إصلاح وتجديد الخلايا: أثناء النوم، يحدث تجديد خلايا البشرة بشكل أسرع. البشرة تحتاج إلى وقت للراحة والتجدد بعد التعرض للعوامل البيئية مثل التلوث، أشعة الشمس، وأي إجهاد يومي. في أثناء النوم العميق، يزداد إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يساعد في الحفاظ على مرونة البشرة ويمنع التجاعيد.

- تحسين لون البشرة: قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العينين، وتبدو البشرة شاحبة ومتعبة. النوم الجيد يساعد في تحسين الدورة الدموية ويمنح البشرة مظهرًا أكثر نضارة وإشراقًا.

- إفراز هرمونات النمو: في أثناء النوم العميق، تفرز الغدة النخامية هرمون النمو الذي يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة، ويعزز من صحة الجلد ويمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

- التقليل من الالتهابات وحب الشباب: النوم غير الكافي يمكن أن يزيد من مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، الذي يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم وبالتالي زيادة احتمالية ظهور حب الشباب. - النوم الجيد يساعد على تقليل هذا التوتر وبالتالي يقلل من الالتهابات في البشرة.

- إعادة التوازن: النوم يعيد توازن الهرمونات في الجسم، مما يحسن من إنتاج الزيوت الطبيعية للبشرة، ويحافظ على ترطيبها. كما يقلل من فرص الإصابة بالجفاف أو الزيوت الزائدة.

- تقليل علامات الشيخوخة: مع مرور الوقت، عدم الحصول على نوم كافٍ قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل أسرع. عندما لا يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم، يصبح الجلد أكثر عرضة للتلف.

نصيحة: للحصول على أقصى استفادة من نومك لتحسين جمال بشرتك، تأكد من الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة في بيئة هادئة ومظلمة. كما يُفضل أن تتبع روتينًا للعناية بالبشرة قبل النوم مثل تنظيف الوجه وترطيبه.



النوم ليس فقط مفيدًا لصحة البشرة، بل أيضًا له تأثير إيجابي على صحتك العامة وحالتك المزاجية.