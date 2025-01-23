الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد أهمية مواصلة الشراكات مع الجامعات العالمية لتعزيز جودة التعليم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أن العملية التعليمية تتبوأ مكانة محورية للتقدم والنماء في ظل المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن تطوير وجعله مواكبًا للمتغيرات وربط مخرجاته بسوق العمل يعد أولوية قصوى في الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وذلك من منطلق كون التعليم أحد أهم العناصر اللازمة لبناء وتطوير الإنسان الذي هو الثروة الحقيقة، وعماد التطور الازدهار، والذي توجه إليه كافة جهود التنمية.

جاء ذلك لدى لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية اليوم، الخميس، الدكتور روبرت مانويل رئيس جامعة ديبول الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى المملكة.

وخلال اللقاء، أشاد بالعلاقات الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات، لاسيما المجال التعليمي، لافتًا إلى حرص البحرين على مواصلة تطوير شراكاتها الدولية مع أعرق الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم، وتوفير الفرص التعليمية المتنوعة للطلبة البحرينيين في الداخل والخارج، فضلاً عن الاستفادة من التجارب المتقدمة في تطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ووجّه شكره للقائمين على جامعة ديبول لشراكتهم القائمة مع المؤسسات التعليمية المحلية من خلال البرامج الأكاديمية المشتركة، معربًا عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الجامعة عبر برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم البرامج التدريبية، وإقامة المشاريع البحثية التي تخدم المساعي الرامية إلى تعزيز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب الدكتور روبرت مانويل رئيس جامعة ديبول عن خالص الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام يعكس حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز التعليم العالي، وتطوير البرامج الأكاديمية، ومد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية العالمية.