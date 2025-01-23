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مغير السرحان.. مهمة النجاة تصطدم بقوة المنافسة والمعوقات المالية

1/23/2025 4:25:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات


عمان – شكل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منع نادي مغير السرحان من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة القيد الحالية، بسبب شكوى سابقة تقدم فيها المحترفان السوريان سامر خانكان وسبيع الحموي، ضربة قوية ومؤثرة في مسيرة الفريق الباحث عن الاحتفاظ بمعقده في دوري المحترفين لكرة القدم لموسم إضافي.
وقدم مغير السرحان نفسه بشكل جيد منذ صعوده لدوري الكبار للمرة الأولى بدوري المحترفين في الموسم 2022، وكله أمل في موصلة رحلته بين الكبار وعدم الهبوط إلى الدرجة الأولى.
وفرض القرار مسؤولية إضافية على الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد الدبوبي واللاعبين خلال مرحلة الإياب، في رحلة صعبة وشاقة للمحافظة على مقعد مغير السرحان بدوري المحترفين، مع صعوبة المهمة نظرا لوجود فرق عديدة تبحث عن الهروب من شبح الهبوط، بعدما ارتفع عدد الفرق التي ستهبط إلى أربعة.
وحرمت الضائقة المالية الصعبة التي تمر بها أندية دوري المحترفين، فريق مغير السرحان من تعزيز صفوفه في بداية الموسم الحالي، إلى جانب قصر المدة الزمنية بين مرحلة الإعداد وانطلاقة الدوري، ما ساهم في تراجع المستوى الفني خلال مرحلة الذهاب ومباريات بطولة درع الاتحاد وكأس الأردن.
ويراهن الفريق على وقفة صادقة وداعمة من جماهير مغير السرحان، التي لم تقصر في فترات ماضية مع الفريق بالتشجيع على المدرجات ومرافقته إلى الملاعب كافة.
وأكد رئيس النادي عبدالله السرحان، أن الأمور المالية في النادي صعبة كحال الأندية الأردنية في ظل تواضع الدعم المقدم من اتحاد الكرة، وارتفاع فاتورة الفريق الشهرية، وعدم كفاية الدعم الحكومي.
وأضاف السرحان في حديثه لـ"الغد": بكل تأكيد قرار الحرمان من التسجيل يزيد من الصعوبات على النادي خلال الفترة المقبلة، ولا شك في أن التنافس سيكون شديدا ومثيرا بين الفرق الباحثة عن الهروب من شبح الهبوط.
وأردف: ستعمل الإدارة على بذل أفضل الجهود لتأمين احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة وحسب الإمكانيات المتاحة، وكلي ثقة بقدرات وإمكانيات الجهاز الفني بقيادة خالد الدبوبي الذي يعمل مع فريقه المعاون بكل جد وإخلاص، ويملك مقومات المدرب المجتهد القادر على تحقيق هدف أهالي ومحبي ومتابعي مغير السرحان.
وتابع: يدرك الجميع أن الموسم الحالي من أصعب المواسم في تاريخ المسابقات الأردنية، وساهمت العديد من الظروف في زيادة صعوبات إدارات الأندية، حيث أثر على المستوى الفني والبدني للاعبين والمستويات العامة للفرق، إضافة إلى التزامات إدارات الأندية بمستحقات سابقة للاعبين والأجهزة الفنية.
وأوضح السرحان، أن تعديل نظام دوري المحترفين بهبوط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي بدلا من فريقين، لتصبح عدد الفرق في الموسم الكروي المقبل بدوري المحترفين 10 فرق بدلا من 12، يزيد من معاناة الأندية ويتطلب جهودا إضافية من الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، للتغلب على الصعوبات من خلال التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد.
وبين أن الأندية الأردنية تحتاج إلى وقفة صادقة من الحكومة، في ظل الأوضاع المالية التي عصفت بالأندية خلال الموسم الحالي، وأثرت على منظومة الكرة الأردنية ولعبت دورا في تذبذب المستويات الفنية.
من جانبه، يرى المدير الفني خالد الدبوبي، أن المرحلة صعبة وشاقة على الفريق خصوصا في ظل تقارب المستوى الفني لمعظم الفرق وخصوصا التي تبحث عن الاستقرار بدوري المحترفين، وهذا سيمنح مباريات مرحلة الإياب إثارة وندية وإصرارا من اللاعبين على عدم التفريط بأي نقطة متاحة.
وقال الدبوبي في حديثه لـ"الغد": "يتدرب الفريق حسب الخطة الموضوعة من قبل الجهاز الفني وعلى ملاعب مختلفة، وسط إصرار من لاعبي الفريق على القتال حتى آخر لحظة، والبحث عن حصد النقاط وترجمة الأداء الفني المتوازن على أرض الواقع، الجميع يعلم صعوبة المهمة في ظل وضع مالي صعب وعدم تعزيز صفوف الفريق وهبوط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى، لكن منظومة الفريق تعمل بقلب رجل وعزيمة قوية، وأثق بإمكانيات فريقي وقدرتنا على مواصلة التواجد بين الكبار بدوري المحترفين".
وأكد الدبوبي أن مغير السرحان، استفاد من مباراة ودية لعبها أمام فريق الجزيرة، وسيخوض الفريق تجربة ودية اليوم مع فريق السلط، كما سيلعب مباراة ودية أخرى مع فريق شباب الأردن في الثلاثين من الشهر الحالي، للوصول إلى مرحلة جيدة من الانسجام والتحضيرات قبل خوض أول مباراة رسمية في الإياب وستكون مع فريق الأهلي. ويرى المتابع للكرة الأردنية محمود السالم، أن فريق مغير السرحان قدم منذ صعوده لدوري المحترفين صورة فنية جيدة، ونجح الدبوبي في إظهار الصورة الهجومية للفريق والإمكانيات العالية للاعبين على الرغم من الصعوبات المالية.
وأردف: الجميع يدرك الضائقة المالية الصعبة على جميع أندية المحترفين، لكن إدارة النادي مطالبة بالبحث عن حلول لتخفيف الأعباء المالية من خلال توفير الرواتب الشهرية، بل وتقديم الحوافز للاعبين لرفع معنوياتهم خصوصا في المباريات المهمة للفريق مع المنافسين على الهروب من شبح الهبوط.

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