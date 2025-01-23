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ثلثا اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر

1/23/2025 4:24:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس


عمان – قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنّ اللاجئين الفلسطينيين في الأردن القادمين من قطاع غزة وسورية ولبنان وغزة والعراق، يصنّفون من بين الفئات "الأكثر ضعفاً في المملكة".
وأشارت إلى "سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ حيث يعيش ثلثا اللاجئين الفلسطينيين بالفعل تحت خط الفقر (بحسب العام 2023)، وبزيادة قدرها 10 % عن العام 2021".
وأضافت، في تقرير "نداء الطوارئ للعام 2025 للاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن وسورية ولبنان"، على الرغم من أن المملكة حققت نموًا اقتصاديًا نسبيًا على مدى العقد الماضي، إلّا أنّها تواجه تحديات متزايدة بسبب الصراع الإقليمي والقضايا البيئية، موضحة أن انعكاسات الحرب في غزة والأعمال العدائية التي شهدتها المنطقة العام الماضي، كان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
وذكرت "أونروا" أنّه خلال العام 2024، أثرت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، المرتبطة بصراع غزة، سلبًا على سوق الاستيراد والتصدير، كما تضرر قطاع السياحة، الذي يعد مصدرا مهما للعمالة والدخل، إضافة إلى الانعكاسات السلبيّة على قطاعي النقل والبناء.
وأوضح التقرير أنّ الأردن يواجه تحديات بيئية تؤثر سلبًا على اقتصاده ورفاهية شعبه، قائلة إن الظروف السكنية المتدهورة وارتفاع معدلات عمالة الأطفال تشير إلى التحديات الإنسانية القائمة في البلاد.
وقدرت "أونروا" متطلبات التمويل لبرامجها في الأردن، خلال العام الحالي، بحوالي 27.1 مليون دولار، وذلك من أصل 464.3 مليون دولار لبرامجها التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في سورية والأردن ولبنان.
وبشأن اللاجئين الفلسطينيين، قالت الوكالة إن استمرار ارتفاع معدلات البطالة، ومحدوديّة فرص توليد الدخل، يؤدي إلى تفاقم مستويات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين، بما فيهم اللاجئون الفلسطينيون من سورية ولبنان، وكذلك الغزيون العالقون وسكان غزة السابقون الذين لديهم وصول محدود إلى الخدمات الحكومية وأسواق العمل بسبب عوائق التوثيق.
وبين التقرير أن الوكالة ستواصل العام الحالي، تقديم المساعدة النقدية متعددة الأغراض لنحو 21 ألف لاجئ فلسطيني من سورية يُقيمون في الأردن، من خلال نهج مستهدف يعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا.
ووفقًا للنتائج الأولية لأحدث تقييم للضعف أجرته "أونروا" في الأردن، فإن المساعدة النقدية من الوكالة هي أكبر مصدر دخل لـ69 % من أسر اللاجئين الفلسطينيين من سورية.
وما تزال هذه الفئة هي "أكثر ضعفاً من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، من حيث التعليم والصحة وتناول الغذاء"، حسب الوكالة التي أشارت إلى أنه سيتم تقديم مساعدات نقدية طارئة لمرة واحدة لـ707 لاجئين فلسطينيين، من بينهم 467 غزاويا، و240 من لبنان، والذين تقطعت بهم السبل بسبب الصراعات.
وحسب التقرير، فإنه يتوقع أن تقدم 11664 استشارة للرعاية الصحية الأولية، من خلال 25 مركزًا صحيًا تابعًا للوكالة وأربع عيادات متنقلة في جميع أنحاء البلاد.
كما ستدعم "أونروا" نحو 1587 إحالة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة، من بينهم 1087 لاجئًا فلسطينيًا من سورية، فضلًا عن زيادة
سقف التعويضات إلى 704 دولارات أميركية لنحو 500 فرد، وتغطية التكلفة الكاملة للأجهزة الاصطناعية لـ200 لاجئ من ذوي الإعاقة.
وخلال العام الحالي، ستوفر مدارس "أونروا" الابتدائية والإعدادية في الأردن تعليمًا عالي الجودة لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة، ما يضمن وصول 1189 طفلاً من الفئات الضعيفة، إلى تعليم متساو يتبع الوكالة، بالإضافة إلى توظيف 20 معلمًا إضافيًا للاحتياجات التعليمية الخاصة، وتجهيز 20 غرفة دعم تعلم جديدة، وكذلك حصول 350 طالبًا من ذوي الإعاقات البصرية على أجهزة لوحية متخصصة بخطوط مكبرة لدعم التعلم.
وأشارت الوكالة إلى "أنّ الفجوات في الوضع القانوني تمنع العديد من الوصول إلى فرص العمل والخدمات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي"، قائلة إنها ستقدم المساعدة القانونية لـ520 لاجئًا، لمساعدتهم في الحصول على الوثائق، والتمثيل القانوني.

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