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ألونسو يتعلم من الهزيمة

1/22/2025 7:21:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يأمل‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الهزيمة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1/2‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬درسا‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭.‬

وتقدم‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬بييرو‭ ‬هينكابي‭ ‬وتعادل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬عبر‭ ‬جوليان‭ ‬ألفاريز،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬ألفاريز‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬ولأتلتيكو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭.‬

وقال‭ ‬ألونسو‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬أقوياء‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ثم‭. ‬ثم‭ ‬بدأ‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬تدريجيا‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬ولم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬أي‭ ‬لحظات‭ ‬إيجابية‭ ‬تقريبا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬مباراة‭ (‬اليوم‭) ‬حسمت‭ ‬بشكل‭ ‬درامي‭. ‬أعتد‭ ‬أن‭ ‬بإمكاننا‭ ‬استخدام‭ ‬هذهالتجربة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬جوناثان‭ ‬تاه،‭ ‬مدافع‭ ‬ليفركوزن‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬‮«‬التعلم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هدوئهم‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬مثل‭ ‬هذه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سمحنا‭ ‬لأنفسنا‭ ‬بالدخول‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وضمن‭ ‬ليفركوزن‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مكانا‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬التي‭ ‬يخوض‭ ‬أصحابها‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬للتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16،‭ ‬ومازال‭ ‬لديه‭ ‬فرصة‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭.‬

ويخوض‭ ‬ليفركوزن‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬سبارتا‭ ‬براغ‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭. ‬ولكن‭ ‬قبلها‭ ‬لديه‭ ‬مباراة‭ ‬بالبوندسليجا‭ ‬أمام‭ ‬لايبزج‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

ويتصدر‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭.‬

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