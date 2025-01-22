ألونسو يتعلم من الهزيمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برلين - (د ب أ): يأمل تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، أن تكون الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام أتلتيكو مدريد 1/2 في دوري أبطال أوروبا، درسا لفريقه في المباريات المقبلة.
وتقدم ليفركوزن بهدف سجله بييرو هينكابي وتعادل أتلتيكو مدريد عبر جوليان ألفاريز، قبل أن يسجل ألفاريز الهدف الثاني له ولأتلتيكو في الوقت بدل الضائع للمباراة.
وقال ألونسو بعد المباراة: «كنا أقوياء حتى نهاية الشوط الأول، ثم. ثم بدأ أتلتيكو في العودة تدريجيا إلى المباراة ولم نتمكن من خلق أي لحظات إيجابية تقريبا».
وأضاف: «مباراة (اليوم) حسمت بشكل درامي. أعتد أن بإمكاننا استخدام هذهالتجربة في المباريات المقبلة».
وذكر جوناثان تاه، مدافع ليفركوزن أنه يجب على اللاعبين «التعلم في الحفاظ على هدوئهم في مباريات مثل هذه».
وأضاف: «سمحنا لأنفسنا بالدخول في ذلك». وضمن ليفركوزن على الأقل مكانا في المراكز التي يخوض أصحابها الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16، ومازال لديه فرصة في التأهل المباشر.
ويخوض ليفركوزن مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري أمام سبارتا براغ الأربعاء المقبل. ولكن قبلها لديه مباراة بالبوندسليجا أمام لايبزج يوم السبت المقبل.
ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني بفارق أربع نقاط أمام باير ليفركوزن، حامل اللقب.
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