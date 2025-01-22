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اختتام فعاليات المؤتمر الإقليمي بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية

1/22/2025 2:48:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 22 – 1 (كونا) -- اختتمت اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية الذي تنظمه دار الوثائق القطرية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وقدم المؤتمر الذي جاء بعنوان (الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية) سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حفظ التراث الوثائقي حيث أكدت التوصيات أهمية دعم مشاريع الرقمنة كأداة محورية لحفظ الوثائق وضمان سهولة الوصول إليها مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
كما شددت التوصيات على ضرورة تعزيز الترشيحات العربية للسجل الدولي لذاكرة العالم من خلال تقديم ملفات قوية تعكس التنوع الثقافي للمنطقة بما يضمن تمثيلا مميزا للتراث العربي على المستوى العالمي.
وتضمنت التوصيات أيضا تطوير برامج تدريبية مشتركة تسهم في بناء القدرات المحلية وتعزز تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال حفظ التراث الوثائقي.
وأكد المشاركون أهمية صياغة أنظمة موحدة ولوائح تنظيمية تضمن استدامة الجهود الإقليمية وتعزز التكامل بين مختلف الدول بالإضافة إلى ذلك دعت عدد من التوصيات إلى إنشاء سجل إقليمي يوثق التراث الوثائقي العربي ليعكس غنى وتنوع الثقافات في المنطقة ويكون منصة تعزز التعاون الإقليمي وتدعم الحضور العالمي للتراث العربي.
وتم انتخاب أمين عام دار الوثائق القطرية الدكتور أحمد البوعينين رئيسا للجنة "ذاكرة العالم للمنطقة العربية" خلال فعاليات المؤتمر بعد حصوله على 15 صوتا.
وفي هذا الصدد أعرب البوعينين عن سعادته وفخره بان يتم تكليفه برئاسة لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العالم العربي لدولة قطر ودورها المتميز في صون التراث الوثائقي.
وشدد على أهمية هذا الدور والمسؤوليات التي يحملها في بناء منظومة إقليمية قوية تعنى بحفظ الارث الوثائقي الغني وترسيخ مكانته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد البوعينين مواصلة العمل بجد وإخلاص لضمان أن تصبح اللجنة منصة فعالة تعزز التعاون بين الدول العربية وتوحد الجهود نحو تمكين التراث الوثائقي من تحقيق حضور عالمي مميز مشيرا الى أن هذا التكليف يمثل فرصة استثنائية لترسيخ مكانة قطر كرائدة في هذا المجال وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية مستقبلية تضمن استدامة إرثنا للأجيال القادمة." وانطلقت أمس الثلاثاء فعاليات المؤتمر الذي جمع نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين وصناع القرار وممثلي المكتبات الوطنية والمتاحف والأرشيفات من مختلف الدول العربية. (النهاية) س س س / م م ج

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