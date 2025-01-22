اختتام فعاليات المؤتمر الإقليمي بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 22 – 1 (كونا) -- اختتمت اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية الذي تنظمه دار الوثائق القطرية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وقدم المؤتمر الذي جاء بعنوان (الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية) سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حفظ التراث الوثائقي حيث أكدت التوصيات أهمية دعم مشاريع
الرقمنة كأداة محورية لحفظ الوثائق وضمان سهولة الوصول إليها مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
كما شددت التوصيات على ضرورة تعزيز الترشيحات العربية للسجل الدولي لذاكرة العالم من خلال تقديم ملفات قوية تعكس التنوع الثقافي للمنطقة بما يضمن تمثيلا مميزا للتراث العربي على المستوى العالمي.
وتضمنت التوصيات أيضا تطوير برامج تدريبية مشتركة تسهم في بناء القدرات المحلية وتعزز تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال حفظ التراث الوثائقي.
وأكد المشاركون أهمية صياغة أنظمة موحدة ولوائح تنظيمية تضمن استدامة الجهود الإقليمية وتعزز التكامل بين مختلف الدول بالإضافة إلى ذلك دعت عدد من التوصيات إلى إنشاء سجل إقليمي يوثق التراث الوثائقي العربي ليعكس غنى وتنوع الثقافات في المنطقة ويكون منصة تعزز التعاون الإقليمي وتدعم الحضور العالمي للتراث العربي.
وتم انتخاب أمين عام دار الوثائق القطرية الدكتور أحمد البوعينين رئيسا للجنة "ذاكرة العالم للمنطقة العربية" خلال فعاليات المؤتمر بعد حصوله على 15 صوتا.
وفي هذا الصدد أعرب البوعينين عن سعادته وفخره بان يتم تكليفه برئاسة لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العالم العربي لدولة قطر ودورها المتميز في صون التراث الوثائقي.
وشدد على أهمية هذا الدور والمسؤوليات التي يحملها في بناء منظومة إقليمية قوية تعنى بحفظ الارث الوثائقي الغني وترسيخ مكانته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد البوعينين مواصلة العمل بجد وإخلاص لضمان أن تصبح اللجنة منصة فعالة تعزز التعاون بين الدول العربية وتوحد الجهود نحو تمكين التراث الوثائقي من تحقيق حضور عالمي مميز مشيرا الى أن هذا التكليف يمثل فرصة استثنائية لترسيخ مكانة قطر كرائدة في هذا المجال وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية مستقبلية تضمن استدامة إرثنا للأجيال القادمة." وانطلقت أمس الثلاثاء فعاليات المؤتمر الذي جمع نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين وصناع القرار وممثلي المكتبات الوطنية والمتاحف والأرشيفات من مختلف الدول العربية. (النهاية) س س س / م م ج
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