وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره اليمني العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مسقط - 22 - 1 (كونا) -- بحث وزير
خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي مع نظيره اليمني الدكتور شائع الزنداني اليوم الاربعاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأزمة اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار فيها.
وقالت الخارجية العمانية في بيان إن الجانبين أكدا خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية اليمنية وحرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأكد البوسعيدي وفقا للبيان دعم سلطنة عمان الثابت للجهود السلمية في اليمن مشيرا إلى أهمية الحوار والمفاوضات كسبيل لتحقيق الحلول المستدامة وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
من جانبه أعرب الزنداني عن تقديره لجهود سلطنة عمان الداعمة لاستقرار اليمن ومساندتها الدائمة للشعب اليمني مثمنا الدور العماني الإيجابي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام. (النهاية)
ن ف ع / م م ج
MENAFN22012025000071011013ID1109119132
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