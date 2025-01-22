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وزير خارجية عمان يبحث مع نظيره اليمني العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

1/22/2025 2:48:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 22 - 1 (كونا) -- بحث وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي مع نظيره اليمني الدكتور شائع الزنداني اليوم الاربعاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأزمة اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار فيها.
وقالت الخارجية العمانية في بيان إن الجانبين أكدا خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سلطنة عمان والجمهورية اليمنية وحرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأكد البوسعيدي وفقا للبيان دعم سلطنة عمان الثابت للجهود السلمية في اليمن مشيرا إلى أهمية الحوار والمفاوضات كسبيل لتحقيق الحلول المستدامة وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
من جانبه أعرب الزنداني عن تقديره لجهود سلطنة عمان الداعمة لاستقرار اليمن ومساندتها الدائمة للشعب اليمني مثمنا الدور العماني الإيجابي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام. (النهاية)

ن ف ع / م م ج


MENAFN22012025000071011013ID1109119132

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