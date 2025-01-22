Harry Theoharis يعلن ترشحه لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ - 21:18

تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الإصلاح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التحول،‭ ‬الوحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النمو‮»‬،‭ ‬أطلق‭ ‬ Harry ‭ ‬ Theoharis ‭ ‬ترشحه‭ ‬رسميًا‭ ‬لمنصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ FITUR ‭ ‬للسياحة‭ ‬في‭ ‬مدريد‭.‬

سيقدم‭ ‬السيد‭ ‬ Theoharis ،‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬التنظيمي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬مبادراته‭ ‬لتحسين‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساءلة‭ ‬والكفاءة‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬القيمة‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬ومجتمع‭ ‬السياحة‭ ‬العالمي‭.‬

وعند‭ ‬تقديم‭ ‬ترشحه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬ Theoharis ‭: ‬‮«‬سنجعل‭ ‬معاً‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬مزدهرة‭ ‬وهادفة‭: ‬قوة‭ ‬عادلة‭ ‬وشاملة‭ ‬ومتجددة‭ ‬تعمل‭ ‬لأجل‭ ‬الخير‭ ‬وتمثل‭ ‬حقاً‭ ‬دولها‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتدفع‭ ‬بالتغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

لمعالجة‭ ‬قضايا‭ ‬الشفافية‭ ‬والانقسامات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬التي‭ ‬قوضت‭ ‬عمل‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬ومصداقيتها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يقدم‭ ‬السيد‭ ‬ Theoharis ‭ ‬نفسه‭ ‬كقائد‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬وإعادة‭ ‬حوكمة‭ ‬المنظمة‭ ‬إلى‭ ‬أيدي‭ ‬أعضائها‭: ‬‮«‬إن‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬هي‭ ‬وكالة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬الأعضاء‭ ‬قبل‭ ‬مصالحه‭ ‬الخاصة‭. ‬سأضمن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬هيئات‭ ‬الحوكمة‭ ‬دورها‭ ‬بحرية،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬سياسات‭ ‬جريئة‭ ‬للرخاء‭ ‬المشترك‭ ‬وتعظيم‭ ‬مساهمتنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

ستكون‭ ‬أولوية‭ ‬السيد‭ ‬ Theoharis ‭ ‬بصفته‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬هي‭ ‬إصلاح‭ ‬المنظمة‭ ‬لضمان‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساءلة‭. ‬سيتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لوضع‭ ‬معايير‭ ‬ومقاييس‭ ‬حوكمة‭ ‬واضحة‭ ‬وقابلة‭ ‬للقياس،‭ ‬ونشر‭ ‬تقارير‭ ‬منتظمة،‭ ‬وإجراء‭ ‬مراجعات‭ ‬مستقلة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬منصة‭ ‬مركزية‭ ‬متاحة‭ ‬للجمهور‭ ‬توفر‭ ‬بيانات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحقيقي‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬المشاريع‭ ‬والأداء‭ ‬المالي‭ ‬والتقدم‭ ‬المحرز‭ ‬نحو‭ ‬الأهداف‭.‬

وقد‭ ‬تلقى‭ ‬برنامج‭ ‬السيد‭ ‬ Theoharis ‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالفعل‭ ‬دعمًا‭ ‬حماسيًا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬والمنظمات‭ ‬السياحية‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط؛‭ ‬ففي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬السياحة‭ ‬الإفريقي‭ ‬رسمياً‭ ‬تأييده‭ ‬لـ Harry ‭ ‬ Theoharis ‭ ‬كمرشح‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭. ‬وقد‭ ‬ركزت‭ ‬مشاركة‭ ‬ Theoharis ‭ ‬مع‭ ‬إفريقيا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتعليم‭ ‬والاستدامة‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬حصة‭ ‬سوق‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬للقارة‭. ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬نمو‭ ‬إمكانات‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬يرى‭ ‬مجلس‭ ‬السياحة‭ ‬الإفريقي‭ ‬ Theoharis ‭ ‬شخصيةً‭ ‬محوريةً‭ ‬لتعزيز‭ ‬مصالح‭ ‬القارة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬