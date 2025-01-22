وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
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العدل الدكتور بسام التلهوني مع السفير الفرنسي في عمان السيد أليكسي لو كوورغرانميزون أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة .
وأكد التلهوني خلال استقباله السفير الفرنسي والوفد المرافق له في مكتبه اليوم الاربعاء على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا الى أهمية الاستمرار بالتعاون القانوني والقضائي بين الجانبين.
وناقش الطرفان عدد من الاتفاقيات الموقعه بين البلدين وسبل التعاون والتنسيق المشترك في الأمور القانونية والقضائية بما يخدم مصلحة البلدين إضافة الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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