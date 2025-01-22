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وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين

1/22/2025 8:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع السفير الفرنسي في عمان السيد أليكسي لو كوورغرانميزون أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة .


وأكد التلهوني خلال استقباله السفير الفرنسي والوفد المرافق له في مكتبه اليوم الاربعاء على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا الى أهمية الاستمرار بالتعاون القانوني والقضائي بين الجانبين.


وناقش الطرفان عدد من الاتفاقيات الموقعه بين البلدين وسبل التعاون والتنسيق المشترك في الأمور القانونية والقضائية بما يخدم مصلحة البلدين إضافة الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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