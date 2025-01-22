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الصفدي يشارك بجلسة حوارية ضمن منتدى دافوس

1/22/2025 4:39:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، في جلسة حوارية بعنوان:“State of Play Session: Conflict in the Middle East”.

ويستضيف الصحفي ديفيد اغناشيوس من صحيفة واشنطن بوست، الصفدي في اللقاء، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

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