الصفدي يشارك بجلسة حوارية ضمن منتدى دافوس

يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، في جلسة حوارية بعنوان:“State of Play Session: Conflict in the Middle East”.



ويستضيف الصحفي ديفيد اغناشيوس من صحيفة واشنطن بوست، الصفدي في اللقاء، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.