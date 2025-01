الصفدي يشارك بجلسة حوارية ضمن منتدى دافوس

يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، في جلسة حوارية بعنوان:“State of Play Session: Conflict in the Middle East”.



ويستضيف الصحفي ديفيد اغناشيوس من صحيفة واشنطن بوست، الصفدي في اللقاء، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.