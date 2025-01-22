الصفدي يشارك بجلسة حوارية ضمن منتدى دافوس
التاريخ
1/22/2025 4:39:23 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، في جلسة حوارية بعنوان:“State of Play Session: Conflict in the Middle East”.
ويستضيف الصحفي ديفيد اغناشيوس من صحيفة واشنطن بوست، الصفدي في اللقاء، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
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