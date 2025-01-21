يحمل الجنسية الأميركية.. من هو منفذ عملية الطعن في تل أبيب؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت مصادر عبرية، الثلاثاء، تفاصيل جديدة
عن منفذ عملية الطعن التي وقعت في مواقع عدة بمدينة "تل أبيب".
وأسفرت العملية، بحسب مصادر في الشرطة
الإسرائيلية، عن إصابة 4 إسرائيليين، اثنان منهم بحالة خطيرة، والبقية حالتهم
متوسطة.
وذكرت هيئة البث العبرية، أن منفذ عملية الطعن
يدعى عبدالعزيز القاضي، وهو مواطن من أصول مغربية يحمل الجنسية الأميركية.
وأشارت المصادر العبرية إلى أن قاضي عبدالعزيز
وصل إلى "إسرائيل" قبل عدة أيام من تنفيذ العملية باعتباره سائحاً أميركياً.
ولاحقاً، قالت القناة 14 العبرية إن أحد
المصابين في عملية الطعن في "تل أبيب" هو مقاتل من "الجيش
الإسرائيلي" أُصيب سابقاً في معارك غزة.
وأشارت القناة إلى أن المصاب المذكور بُتر جزء
من يده، ويتلقى العلاج في مستشفى "إيخيلوف"، وحالته متوسطة.
وباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء
الثلاثاء، "عملية الطعن البطولية في "تل أبيب" التي تثبت أن مد
المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه".
ونعت حماس "الشهيد المغربي البطل منفذ
العملية في "تل أبيب"".
وقالت إن عملية "تل أبيب" هي "رد
طبيعي بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين".
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