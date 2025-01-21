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يحمل الجنسية الأميركية.. من هو منفذ عملية الطعن في تل أبيب؟

1/21/2025 11:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت مصادر عبرية، الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن منفذ عملية الطعن التي وقعت في مواقع عدة بمدينة "تل أبيب".
وأسفرت العملية، بحسب مصادر في الشرطة الإسرائيلية، عن إصابة 4 إسرائيليين، اثنان منهم بحالة خطيرة، والبقية حالتهم متوسطة.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن منفذ عملية الطعن يدعى عبدالعزيز القاضي، وهو مواطن من أصول مغربية يحمل الجنسية الأميركية.

وأشارت المصادر العبرية إلى أن قاضي عبدالعزيز وصل إلى "إسرائيل" قبل عدة أيام من تنفيذ العملية باعتباره سائحاً أميركياً.

ولاحقاً، قالت القناة 14 العبرية إن أحد المصابين في عملية الطعن في "تل أبيب" هو مقاتل من "الجيش الإسرائيلي" أُصيب سابقاً في معارك غزة.

وأشارت القناة إلى أن المصاب المذكور بُتر جزء من يده، ويتلقى العلاج في مستشفى "إيخيلوف"، وحالته متوسطة.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الثلاثاء، "عملية الطعن البطولية في "تل أبيب" التي تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه".

ونعت حماس "الشهيد المغربي البطل منفذ العملية في "تل أبيب"".

وقالت إن عملية "تل أبيب" هي "رد طبيعي بعد ساعات من ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين".

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