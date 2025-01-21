المكتبة الوطنية الفلسطينية تشارك في المؤتمر الإقليمي الذاكرة في التراث وتطرح مبادرة لرقمنة التراث الوثائقي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN / شاركت المكتبة الوطنية الفلسطينية في المؤتمر الإقليمي "الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية"، الذي يُعقد يومي 21 و22 يناير 2025، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصّصين في مجال الأرشفة وحفظ التراث الوثائقي.
ومثّلت المكتبة الوطنية الفلسطينية في المؤتمر ثورة حوامدة، مسؤولة الدراسات والأبحاث، حيث قدّمت مداخلة بعنوان "آلية عمل موحدة لرقمنة التراث الوثائقي وإتاحته"، تناولت فيها التحديات التي تواجه الأرشيف الفلسطيني، خاصة في ظل العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكدةً على ضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي لحفظ هذا التراث وضمان إتاحته للأجيال القادمة.
وسلّطت الضوء على الجهود التي تبذلها المكتبة الوطنية الفلسطينية في تجميع الأرشيف الفلسطيني وحمايته، خاصة في ظل تشتته بين داخل فلسطين وخارجها، حيث يتوزع بين المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمبادرات الفردية.
وكشفت المكتبة الوطنية الفلسطينية خلال المؤتمر عن إطلاق الموقع الإلكتروني للأرشيف الوطني الفلسطيني، الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا قريبًا، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا محوريًا في توثيق الذاكرة الفلسطينية، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع المؤسسات العربية والدولية في هذا المجال.
وطرحت المكتبة الوطنية الفلسطينية خلال المؤتمر مبادرة "آلية عمل موحدة لرقمنة التراث الوثائقي وإتاحته"، التي تهدف إلى توحيد منهجيات الرقمنة بين الدول العربية لضمان الحفاظ على الوثائق التاريخية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهل الوصول إلى الأرشيف الفلسطيني وتعزز التبادل المعرفي، بالإضافة إلى إيجاد فهرس موحد للأرشيف الفلسطيني كمرجع رئيسي للمؤسسات البحثية والثقافية.
واختتمت المكتبة الوطنية الفلسطينية مشاركتها بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي والتكامل الإقليمي في مجال الأرشفة، مشددةً على أن التاريخ الفلسطيني هو جزء من الذاكرة الإنسانية المشتركة، ويجب حمايته وإتاحته للعالم أجمع.
يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود اليونسكو لتعزيز التعاون الإقليمي لحماية التراث الوثائقي، خاصة مع تزايد التهديدات التي تواجه المخطوطات والوثائق التاريخية في المنطقة العربية. وقد ناقش المشاركون إمكانية إنشاء لجنة إقليمية لذاكرة العالم تمثل الدول العربية، بما يضمن حماية هذا التراث وتعزيز دوره في الحفاظ على الهوية الثقافية.
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