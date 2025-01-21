المكتبة الوطنية الفلسطينية تشارك في المؤتمر الإقليمي الذاكرة في التراث وتطرح مبادرة لرقمنة التراث الوثائقي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN / شاركت المكتبة الوطنية الفلسطينية في المؤتمر الإقليمي "الذاكرة في التراث: تعزيز التعاون بشأن التراث الوثائقي في المنطقة العربية"، الذي يُعقد يومي 21 و22 يناير 2025، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصّصين في مجال الأرشفة وحفظ التراث الوثائقي.

ومثّلت المكتبة الوطنية الفلسطينية في المؤتمر ثورة حوامدة، مسؤولة الدراسات والأبحاث، حيث قدّمت مداخلة بعنوان "آلية عمل موحدة لرقمنة التراث الوثائقي وإتاحته"، تناولت فيها التحديات التي تواجه الأرشيف الفلسطيني، خاصة في ظل العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكدةً على ضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي لحفظ هذا التراث وضمان إتاحته للأجيال القادمة.

وسلّطت الضوء على الجهود التي تبذلها المكتبة الوطنية الفلسطينية في تجميع الأرشيف الفلسطيني وحمايته، خاصة في ظل تشتته بين داخل فلسطين وخارجها، حيث يتوزع بين المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمبادرات الفردية.

وكشفت المكتبة الوطنية الفلسطينية خلال المؤتمر عن إطلاق الموقع الإلكتروني للأرشيف الوطني الفلسطيني، الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا قريبًا، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا محوريًا في توثيق الذاكرة الفلسطينية، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع المؤسسات العربية والدولية في هذا المجال.

وطرحت المكتبة الوطنية الفلسطينية خلال المؤتمر مبادرة "آلية عمل موحدة لرقمنة التراث الوثائقي وإتاحته"، التي تهدف إلى توحيد منهجيات الرقمنة بين الدول العربية لضمان الحفاظ على الوثائق التاريخية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهل الوصول إلى الأرشيف الفلسطيني وتعزز التبادل المعرفي، بالإضافة إلى إيجاد فهرس موحد للأرشيف الفلسطيني كمرجع رئيسي للمؤسسات البحثية والثقافية.

واختتمت المكتبة الوطنية الفلسطينية مشاركتها بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي والتكامل الإقليمي في مجال الأرشفة، مشددةً على أن التاريخ الفلسطيني هو جزء من الذاكرة الإنسانية المشتركة، ويجب حمايته وإتاحته للعالم أجمع.

يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود اليونسكو لتعزيز التعاون الإقليمي لحماية التراث الوثائقي، خاصة مع تزايد التهديدات التي تواجه المخطوطات والوثائق التاريخية في المنطقة العربية. وقد ناقش المشاركون إمكانية إنشاء لجنة إقليمية لذاكرة العالم تمثل الدول العربية، بما يضمن حماية هذا التراث وتعزيز دوره في الحفاظ على الهوية الثقافية.





