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إصدار 1373 رخصة لمصادر المياه ومراقبة 5500 عداد

1/21/2025 2:50:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصدار (1373) رخصة لمصادر المياه واستخداماتها، ومراقبة (5500) عداد وناقل للبيانات خلال العام الماضي، وذلك في إطار جهودها لتنظيم استغلال الموارد المائية، بما يسهُم في تعزيز استدامتها بالمملكة.
وأوضحت أن الرُخص الصادرة تضمنت مجموعة متنوعة من الاستخدامات، حيث أصدرت (1079) رخصة لمصادر المياه الجوفية، تشتمل على الحفر، والتعميق، والتنظيف، كما أصدرت (81) رُخصة مخصصة لاستخدام مصادر المياه للأشياب، والاستفادة منها في مصانع المياه المُعبأة.
وفي إطار دعم الأنشطة المهنية؛ أصدرت (23) رخصة، تتيح المُستفيدين من مزاولة مهنة نشاط حفر الآبار، إضافة إلى إصدار (124) رخصة للصهاريج غير صالحة للشرب، وإصدار (66) رخصة للأشياب غير الصالحة للشرب، بما يضمن تنظيم استخدام هذه الموارد وفقًا للضوابط المعتمدة. وأكدت الوزارة تعزيز دورها الرقابي لمصادر المياه واستخداماتها، حيث كشفت عن مراقبتها لـ(4000) عداد وناقل بيانات على الآبار، ومزارع الأفراد في الرف الرسوبي، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لمصادر المياه، كما تضمنت مراقبة (1500) ناقل بيانات على عدادات الآبار للشركات الزراعية، والقطاع الحضري، والصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق استدامتها وفق أفضل الممارسات.
وتأتي هذه الجهود لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، والتنموية المختلفة، والحفاظ على الأمن المائي بالمملكة، للإسهام في ضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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