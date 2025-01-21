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مباحثات فلسطينية اوروبية لاعادة تشغيل معبر رفح بطواقم السلطة

1/21/2025 2:20:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN / ناقش أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع وفد من بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح "EUBAM"، برئاسة ناتاليا أبوستولوفا، الترتيبات لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية، بالشراكة مع البعثة الأوروبية، إلى معبري رفح وكرم أبو سالم الحدوديين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله.

على صعيد آخر، ناقش الشيخ والسفير البرازيلي الجديد لدى فلسطين، جواو مارسيلو سواريس، آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

كما أطلع الشيخ سفير البرازيل، على الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتحرك الفلسطيني-الدولي لإغاثة قطاع غزة مع التأكيد على وحدة الأراضي في الضفة الغربية وغزة، لتشكل دولة فلسطين المستقلة.

‏بدوره، أكد السفير سواريس موقف الحكومة البرازيلية الثابت، بدعم الرئيس لولا دا سيلفا، لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنشاء دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى الشرعية الدولية.

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