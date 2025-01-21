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الأردن يعزي تركيا

1/21/2025 10:11:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، بضحايا حريق في مدينة بولو شمال غرب تركيا، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين .
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .

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