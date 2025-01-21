الأردن يعزي تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، بضحايا حريق في مدينة بولو شمال غرب تركيا، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين .
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .
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