قرار بشأن العلاوات والمكافآت بالضمان الاجتماعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ثمّن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة تجاوب أمانة عمان الكبرى بشمول المكافآت والحوافز التي يتقاضاها موظفي ومستخدمي وعمّال أمانة عمان الكبرى تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بشمول كافة العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها العاملين بشكل ثابت ومنتظم وبحيث تكون ضمن أجورهم الخاضعة للضمان وذلك اعتباراً من 1/1/2025 على أن يتم اقتطاع الفروقات عن باقي المدة من تاريخ 14/1/2017 ولغاية 31/12/2024 لاحقاً للعاملين والمتقاعدين.



وأضاف الطراونة بأن التعاون المثمر والشراكة والحوار بين مؤسسة الضمان وأمانة عمان الكبرى من خلال تعريفهم بقانونية وأهمية شمول هذه العلاوات والمكافآت ساهم في تسهيل صدور تعميم من أمانة عمان الكبرى بشمول هذه العلاوات والمكافآت ضمن الأجر الخاضع للضمان، مؤكداً بأن الحوار والشراكة مع كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص نهج أساسي وقيم راسخة لدى المؤسسة.



وأكد الطراونة إن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على حقوق العاملين والمتقاعدين لدى أمانة عمان الكبرى من خلال ارتفاع قيمة أجورهم الخاضعة للضمان وبالتالي انعكاسها إيجاباً على المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي بما في ذلك رواتبهم التقاعدية، وهو ما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم.



وأوضح الطراونة بأن المؤسسة تتابع باهتمام كبير حقوق القوى العاملة في كافة القطاعات من خلال إداراتها المركزية وفروعها ومديرياتها المنتشرة في جميع محافظات المملكة وكذلك من خلال حملاتها الإعلامية والتوعوية، مبيناً أن إدارة فرع ضمان عمان المركز ستقوم بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى لتسهيل إجراءات تطبيق هذا القرار بأسرع وقت ممكن.