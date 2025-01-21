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الامن العام : جريمة قتل في الجبيهة

1/21/2025 6:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اقدم احد الاشخاص امس على طعن اخر اثر خلافات بينهما بمنطقة الجبيهة شمال العاصمة عمان ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

وبحسب المصدر اسعف المصاب إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته ،فيما و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني بمكان الحادث وبوشرت التحقيقات .

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