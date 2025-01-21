الامن العام : جريمة قتل في الجبيهة
التاريخ
1/21/2025 6:12:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اقدم احد الاشخاص امس على طعن اخر اثر خلافات بينهما بمنطقة الجبيهة شمال العاصمة عمان ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
وبحسب المصدر اسعف المصاب إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته ،فيما و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني بمكان الحادث وبوشرت التحقيقات .
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