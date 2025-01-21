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وزير المياه السابق النجار يحذر من وضع مائي حرج أمام الأردنيين

1/21/2025 6:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مهند الجوابرة -
حذر وزير المياه السابق محمد النجار من وضع مائي حرج أمام الأردنيين، مشيراً بأن على الحكومة أن تتجه لزيادة كمية المياه الجوفية المستخرجة لغايات الشرب، وحفر المزيد من الآبار لمواجهة شح المياه بعد موسم مطري منخفض ومقلق للغاية.
وبين لـ "الوكيل الإخباري" بأن الحلول محدودة وقليلة أمام الأردن لمواجهة شح المياه، مؤكداً بأن "المربعانية" على وشك الانتهاء وسدود المملكة شبه فارغة .
وأضاف: "لابد من تفعيل اللجنة المشتركة الأردنية السورية للاتفاق على إمكانية سحب مياه من الجانب السوري للأردن في حال كان لدى الجانب السوري المقدرة والإمكانية لتزويدنا بها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا عانت كما يعاني الأردن من موسم مطري منخفض حتى الآن .
ولفت إلى أن الاحتلال لن يقبل بزيادة حصة الأردن من مياه نهر الأردن "ملحق من ملحقات اتفاقية السلام" ، خاصة وأن مياه اليرموك التي تغذي نهر الأردن لا تزال شحيحة.
وأكد بأن الحلول المطروحة أمام الحكومة الحالية هي زيادة كمية المياه المستخرجة من الآبار الجوفية ، وحفر المزيد من الآبار لمواجهة الأزمة المائية التي تلقي بظلالها سريعاً ، وذلك حتى الانتهاء من مشروع الناقل الوطني ، الذي تعتزم الحكومة تنفيذه.

MENAFN21012025000208011052ID1109112214

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