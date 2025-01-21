مجلس الأعيان يقر الموازنة

مجلس الأعيان يقر الموازنة
التاريخ
1/21/2025 6:12:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٥ وذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي.
وبذلك تنتهي الدورة التشريعية للقانون في انتظار توشيحه بالإرادة الملكية وإصداره في الجريدة الرسمية والعمل به.
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