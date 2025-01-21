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مجلس الأعيان يقر الموازنة

1/21/2025 6:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٥ وذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان والفريق الحكومي.

وبذلك تنتهي الدورة التشريعية للقانون في انتظار توشيحه بالإرادة الملكية وإصداره في الجريدة الرسمية والعمل به.

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