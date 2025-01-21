الأسرة النيابية: مراجعة التشريعات وتمكين المرأة ضمن أولوياتنا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت نائب رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية بيان المحسيري، أن اللجنة ستعمل على مراجعة ودراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة، بما يعزز دور المرأة وتمكينها في المجتمع.
وأضافت، لدى ترؤسها اجتماع اللجنة الثلاثاء لبحث آلية عملها، أن اللجنة تعتزم القيام بجولات عمل ميدانية للمحافظات للاطلاع على واقع المرأة والتحديات التي تواجهها.
ولفتت إلى أن اللجنة لديها خطة عمل واضحة لخدمة الأسرة، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبحث قضايا المرأة والأسرة.
وأكدت أن للأسرة دورًا فاعلًا في المجتمع كونها أكثر المؤسسات انضباطًا وتأثيرًا من خلال الرقابة والتوجيه الاجتماعي، حيث تساهم في غرس السلوك السليم والعادات التي تنسجم مع قيم المجتمع.
حضر الاجتماع النواب: "ميسون القوابعة، فليحة الخضير، إسلام العزازمة، مي الحراحشة، حياة المسيمي، إيمان العباسي، لبنى النمور، هيثم الزيادين، بدر الحراحشة".
MENAFN21012025000208011052ID1109112212
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.