الأسرة النيابية: مراجعة التشريعات وتمكين المرأة ضمن أولوياتنا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت نائب رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية بيان المحسيري، أن اللجنة ستعمل على مراجعة ودراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة والأسرة، بما يعزز دور المرأة وتمكينها في المجتمع.



وأضافت، لدى ترؤسها اجتماع اللجنة الثلاثاء لبحث آلية عملها، أن اللجنة تعتزم القيام بجولات عمل ميدانية للمحافظات للاطلاع على واقع المرأة والتحديات التي تواجهها.



ولفتت إلى أن اللجنة لديها خطة عمل واضحة لخدمة الأسرة، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبحث قضايا المرأة والأسرة.



وأكدت أن للأسرة دورًا فاعلًا في المجتمع كونها أكثر المؤسسات انضباطًا وتأثيرًا من خلال الرقابة والتوجيه الاجتماعي، حيث تساهم في غرس السلوك السليم والعادات التي تنسجم مع قيم المجتمع.



حضر الاجتماع النواب: "ميسون القوابعة، فليحة الخضير، إسلام العزازمة، مي الحراحشة، حياة المسيمي، إيمان العباسي، لبنى النمور، هيثم الزيادين، بدر الحراحشة".