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استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال على جنين

1/21/2025 6:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال على جنين.
وأفادت تقارير صحفية نقلا عن مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة العسكري، بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة لحي الجابريات، واكتشافها.
ويتزامن الاقتحام مع قصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما تطلق طائرات الاباتشي النار في سماء مخيم جنين.
وقد أعلن جيش الاحتلال قبل قليل عن شن عدوان على مدينة جنين.


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