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الناصر: على الحكومة إدارة ملف المياه بجدية والأردن أمام أزمة حقيقية

1/21/2025 6:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مهند الجوابرة -
كشف وزير المياه الأسبق وخبير المياه الدولي حازم الناصر عن إحصائية صادمة حول معدلات الهطول المطري في المملكة خلال فصل الشتاء الحالي، إذ كان من المتوقع أن يصل معدل الهطول المطري إلى 55%، لكن المعدل لم يبلغ إلا 13% بحسب الناصر.
وأكد لـ "الوكيل الإخباري" أن نسبة تخزين السدود حتى الآن بلغت 20% فقط بمعدل 70 مليون متر مكعب، بينما كانت التوقعات بأن تصل النسبة إلى 40% بمعدل 140 مليون متر مكعب، وهو ما يشير إلى وجود أزمة حقيقية للمياه خلال الصيف القادم.
وبين أن الحكومة لم تستشعر الخطر الذي يحيط بالأردن في هذا الملف، حيث كان المفترض أن تقوم الحكومة بتفعيل خطة طوارئ منذ بداية العام لإيجاد حلول حقيقية لملف المياه وتجنب الدخول في أزمة بعد أشهر قليلة، على أن تتضمن خطة الطوارئ إجراءات تتعلق بإدارة الطلب مثل ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بما هو قادم وتفعيل حملة إحكام السيطرة على موارد المياه التي بدأت في العام 2013 وتوقفت عام 2018 لمنع الاعتداءات على شبكة المياه ومنع حفر الآبار المخالفة.
أما جانب إدارة التزويد من الخطة فأكد الناصر أنه يتمثل بإعادة تأهيل الآبار المتوقفة والتي يفوق عددها 110 آبار، واستكمال المشاريع المتأخرة مثل مشروع أبو الزيغان - دير علا والاتفاق مع المزارعين على المقنن المائي بما في ذلك موضوع الزراعات الصيفية وغيرها من الإجراءات التي تساعد على تخطي أزمة المياه.
ولفت إلى أهمية النظر إلى مياه اليرموك في سوريا واستعادة حصة الأردن منها، إذ بلغت كمية المياه التي حصل عليها الجانب السوري بالتعدي على الاتفاقية ما بين الأردن وسوريا نحو 180 - 200 مليون متر مكعب، وهي ذات الكمية التي سيوفرها الناقل الوطني بعد أن يتم إنشاؤه في المستقبل.
ونوّه إلى أهمية نشر الوعي بين المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الفترة القادمة نظرًا لوجود أزمة حقيقية لا يمكن إغفالها، حيث من الممكن أن تقل حصة المواطن الأردني منها خلال الصيف القادم في حال عدم وجود حلول حقيقية لملف المياه.
وكان الجانب السوري يرفض خلال الأعوام الماضية في عهد النظام السابق تزويد الأردن بحصته المائية من مياه اليرموك، نظرًا لحاجة سوريا الكبيرة لكميات المياه الموجودة لديها، وهو الأمر الذي يجب على الأردن بحثه مع الإدارة الجديدة في سوريا بحسب الناصر لإعادة حق الأردن من مياه اليرموك في أقرب وقت، وذلك لكونه حلًا مؤقتًا حتى تنفيذ مشروع الناقل الوطني.


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