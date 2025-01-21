كيا K4 تحصد جائزة التصميم الجيد لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة كيا اليوم أن سيارة K4 السيدان المدمجة، حصلت على جائزة التصميم الجيد لعام 2024 في فئة التنقل.

ويُعد هذا الفوز تأكيدًا إضافيًا على فلسفة تصميم كيا "اتحاد الأضداد"، كما يبرز التزام العلامة التجارية بإلهام العملاء من خلال مركبات مبتكرة مفعمة بالإحساس.

أثنت لجنة تحكيم جائزة التصميم الجيد على سيارة كيا K4 بفضل "طابع الأصالة، الجرأة ، الاندفاع ،المرونة" و"احساس القوة والديناميكية". كما أشادت بالنهج المبتكر الذي اتبعته فريق تصميم كيا داخل مقصورة كيا K4، حيث عملوا على مزج الفكرة التقليدية للمقصورة حول السائق من خلال تصميم غير تقليدي، الذي ساهم في صياغة الهوية الفريدة لتصميم المقصورة الداخلية لسيارة . K4

في هذا الصدد قال كريم حبيب، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التصميم العالمي في كيا: "إن فوز سيارة كياK4 بجائزة التصميم الجيد لعام 2024 هو مصدر فخر كبير للجميع في كيا. بصفتها علامة تجارية، تمكنت كيا من إعادة تعريف نفسها من خلال التصميم المبتكر، وتواصل السعي بتفاني لإبتكار مركبات تلهم العملاء، ذات صلة عاطفية، الى جانب تلبية احتياجاتهم العملية".

تجمع كيا K4 بين التكنولوجيا الرائدة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) والمساحة الداخلية الاستثنائية. كما توفر مجموعة من ناقل الحركة القوي وتعليق خلفي متعدد الوصلات وقياسي ضمن طراز GT-Line لتجربة قيادة استثنائية.

تم إطلاق برنامج جوائز التصميم الجيد عام 1950، ويُعد من أقدم مسابقات التصميم في العالم. يختار البرنامج سنويًا قائمة بأفضل تصاميم المنتجات والتصاميم التي فتحت آفاقًا جديدة للابتكار ودعمت التنافس في السوق.

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