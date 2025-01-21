يعالج المرضى في الشوارع.. طبيب أسنان يثير جدلا بدمشق (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحدث طبيب أسنان في دمشق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يُظهره وهو يُقدم خدمات علاج الأسنان للمرضى في الشارع.
الفيديو الذي انتشر بشكل واسع يُظهر الطبيب وهو يعمل على "بسطة" في الشارع، يعالج مريضًا دون استخدام التجهيزات الحديثة التي تتطلبها مهنة طب الأسنان.
انقسام الآراء
تفاوتت ردود الفعل بين مستنكر ومتعاطف حيث أعرب المنتقدون عن استيائهم، معتبرين أن هذه المشاهد تعكس تدهور الوضع الصحي في البلاد، وأشاروا إلى خطورة مثل هذه الممارسات بسبب احتمال حدوث مضاعفات خطيرة نتيجة غياب المعدات والتعقيم.
ودافع المتعاطفون عن الطبيب، مؤكدين أن جهوده تسعى لتلبية احتياجات الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف علاج الأسنان في العيادات الخاصة.
ويتطلب طب الأسنان أدوات معقمة وتجهيزات حديثة لضمان سلامة المرضى، ويزيد استخدام الطرق البدائية في العلاج من خطر العدوى والمضاعفات، ما يُعرض المرضى لمخاطر صحية كبيرة. وكالات
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