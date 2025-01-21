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يعالج المرضى في الشوارع.. طبيب أسنان يثير جدلا بدمشق (فيديو)

1/21/2025 4:41:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أحدث طبيب أسنان في دمشق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يُظهره وهو يُقدم خدمات علاج الأسنان للمرضى في الشارع.
الفيديو الذي انتشر بشكل واسع يُظهر الطبيب وهو يعمل على "بسطة" في الشارع، يعالج مريضًا دون استخدام التجهيزات الحديثة التي تتطلبها مهنة طب الأسنان.

انقسام الآراء
تفاوتت ردود الفعل بين مستنكر ومتعاطف حيث أعرب المنتقدون عن استيائهم، معتبرين أن هذه المشاهد تعكس تدهور الوضع الصحي في البلاد، وأشاروا إلى خطورة مثل هذه الممارسات بسبب احتمال حدوث مضاعفات خطيرة نتيجة غياب المعدات والتعقيم.

ودافع المتعاطفون عن الطبيب، مؤكدين أن جهوده تسعى لتلبية احتياجات الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف علاج الأسنان في العيادات الخاصة.

ويتطلب طب الأسنان أدوات معقمة وتجهيزات حديثة لضمان سلامة المرضى، ويزيد استخدام الطرق البدائية في العلاج من خطر العدوى والمضاعفات، ما يُعرض المرضى لمخاطر صحية كبيرة. وكالات

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