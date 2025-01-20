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الأسواق الأوروبية تغلق باللون الأخضر بالتزامن مع تنصيب ترامب

1/20/2025 2:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد قفزة هائلة في أسواق العملات الرقمية حول العالم وبشكل خاص عملة "بيتكوين" التي ارتفع سعرها إلى أكثر من 105 آلاف دولار للعملة الواحدة، ارتفعت الأسواق الأوروبية عند إغلاق التعاملات في مستهل الأسبوع، مع تركيز الأسواق على مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وترقب سياساته الاقتصادية مع تسلّمه إدارة البيت الأبيض.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.08% إلى مستوى 524.06 نقطة، وعوض خسائره السابقة حيث قادت أسهم التعدين المكاسب مرتفعة 1.3%.
وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.49% إلى مستوى 21.004.92 نقطة.
كما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 8.522.41 نقطة.
وأيضا ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.29% إلى مستوى 7.731.94 نقطة.
وأظهرت الأسواق حساسية بشكل خاص لموجة الأوامر التنفيذية التي من المتوقع أن يوقعها ترامب عند توليه منصبه في اليوم الأول من رئاسته، والتي تشمل الطاقة والعملات المشفرة ومنصة التواصل الاجتماعي تيك توك TikTok وغيرها.
إلى ذلك، رتفع اليورو والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، مما وضع العملات على طريق تحقيق أكبر مكاسبها اليومية مقابل الدولار منذ أكثر من عام، حيث أفادت التقارير أن الرئيس الجديد لن يفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم في منصبه.
وشهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً بعد فوزه الانتخابي في نوفمبر، حيث راهن المستثمرون على تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب.
ولكن عالمياً، تثير تعهدات ترمب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة مخاوف، إذ يرى خبراء الاقتصاد أن هذه السياسة قد تسهم في زيادة التضخم وتضع ضغطاً إضافياً على المستهلكين الأميركيين. وخلال عشاء ما قبل التنصيب ليلة الأحد، أعلن ترمب عزمه توقيع ما يقرب من 100 أمر تنفيذي في اليوم الأول من ولايته الثانية.

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