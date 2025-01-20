الأسواق الأوروبية تغلق باللون الأخضر بالتزامن مع تنصيب ترامب

(MENAFN
- Al Watan)
بعد قفزة هائلة في أسواق العملات الرقمية حول العالم وبشكل خاص عملة "بيتكوين" التي ارتفع سعرها إلى أكثر من 105 آلاف دولار للعملة الواحدة، ارتفعت الأسواق الأوروبية عند إغلاق التعاملات في مستهل الأسبوع، مع تركيز الأسواق على مراسم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب
وترقب سياساته الاقتصادية مع تسلّمه إدارة البيت الأبيض.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.08% إلى مستوى 524.06 نقطة، وعوض خسائره السابقة حيث قادت أسهم التعدين المكاسب مرتفعة 1.3%.
وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.49% إلى مستوى 21.004.92 نقطة.
كما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 8.522.41 نقطة.
وأيضا ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.29% إلى مستوى 7.731.94 نقطة.
وأظهرت الأسواق حساسية بشكل خاص لموجة الأوامر التنفيذية التي من المتوقع أن يوقعها ترامب عند توليه منصبه في اليوم الأول من رئاسته، والتي تشمل الطاقة والعملات المشفرة ومنصة التواصل الاجتماعي تيك توك TikTok وغيرها.
إلى ذلك، رتفع اليورو والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي، مما وضع العملات على طريق تحقيق أكبر مكاسبها اليومية مقابل الدولار منذ أكثر من عام، حيث أفادت التقارير أن الرئيس الجديد لن يفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم في منصبه.
وشهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً بعد فوزه الانتخابي في نوفمبر، حيث راهن المستثمرون على تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب.
ولكن عالمياً، تثير تعهدات ترمب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة مخاوف، إذ يرى خبراء الاقتصاد أن هذه السياسة قد تسهم في زيادة التضخم وتضع ضغطاً إضافياً على المستهلكين الأميركيين. وخلال عشاء ما قبل التنصيب ليلة الأحد، أعلن ترمب عزمه توقيع ما يقرب من 100 أمر تنفيذي في اليوم الأول من ولايته الثانية.
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