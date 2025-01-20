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تمكين القطاع الصحي في الذكاء الاصطناعي

1/20/2025 2:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت أمس الدورة الثالثة من برنامج تمكين القطاع الصحي في البيانات والذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا))، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي في جامعة الملك سعود، بمشاركة 125 ممارسًا صحيًا، ويستمر 5 أيام بمقر المدينة الطبية بالجامعة.
أحدث أساليب
يتناول البرنامج مجال علم البيانات لمتخصصي الرعاية الصحية، وعلوم البيانات لأطباء الرعاية الصحية، وإدارة البيانات للمديرين في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعلم الآلة باستخدام لغة بايثون.
وتستهدف الدورة تمكين المشاركين من التعامل مع البيانات وفق أحدث أساليب ومهارات تحليل وإدارة البيانات عبر إجراء العديد من التطبيقات العملية المتخصصة التي تعزز من فعالية الأعمال في القطاع الصحي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي عبر مختلف أدواته وتطبيقاته التي تخدم القطاع الصحي.
معارف ومهارات
يتضمّن البرنامج إثراء المشاركين بالعديد من المعارف والمهارات في علم البيانات لتطوير أدائهم في تحسين الرعاية الطبية ودعم اتخاذهم للقرارات استنادًا إلى البيانات الطبية، بما يعزز من قدراتهم لاتخاذ القرارات مما يدعم تجويد العمل اليومي في القطاع الصحي ويسهم في تطويره.

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