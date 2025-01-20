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8261 متطوعا بأمانة الباحة

1/20/2025 2:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ 8261 متطوعًا ومتطوعة الفرص والمبادرات التطوعية التي أطلقتها أمانة منطقة الباحة، خلال العام الماضي 2024، وبلغت 1127 فرصة ومبادرة تطوعية سعيًا من الأمانة لتمكين المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
وأوضحت الأمانة أن المتطوعين والمتطوعات شاركوا في تنفيذ 199.687.5 ساعة تطوعية، بعائد اقتصادي بلغ 6.185099.91 ريالا، وذلك في مجالات أعمال إزالة التشوهات البصرية والتحسين ومسار الرقابة والرصد ومسار الإسكان والتنظيم وغيرها.
وأكدت الأمانة استمرارية جهودها لزيادة نسبة المتطوعين، وتوسيع المشاركة في المبادرات والفرص التطوعية في مختلف المجالات وترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وطرح مُبادرات ترتقي بالعمل التطوعي.

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