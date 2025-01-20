8261 متطوعا بأمانة الباحة

(MENAFN
- Al Watan)
نفذ 8261 متطوعًا ومتطوعة الفرص والمبادرات التطوعية التي أطلقتها أمانة منطقة الباحة، خلال العام الماضي 2024، وبلغت 1127 فرصة ومبادرة تطوعية سعيًا من الأمانة لتمكين المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
وأوضحت الأمانة أن المتطوعين والمتطوعات شاركوا في تنفيذ 199.687.5 ساعة تطوعية، بعائد اقتصادي بلغ 6.185099.91 ريالا، وذلك في مجالات أعمال إزالة التشوهات البصرية والتحسين ومسار الرقابة والرصد ومسار الإسكان والتنظيم وغيرها.
وأكدت الأمانة استمرارية جهودها لزيادة نسبة المتطوعين، وتوسيع المشاركة في المبادرات والفرص التطوعية في مختلف المجالات وترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وطرح مُبادرات ترتقي بالعمل التطوعي.
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