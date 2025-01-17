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الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

1/17/2025 6:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، تراجعاً ملحوظاً أمام العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (اليورو)، وفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية.


وسجل الإسترليني سعر 1.12 دولار في تداولات الأسواق المالية، منخفضاً بنسبة 0.30 بالمئة، مقارنة بتداولات الجلسة السابقة، كما تراجع بنسبة 0.27 بالمئة أمام اليورو ليبلغ سعره 1.18 يورو.

بترا

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