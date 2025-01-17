الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، تراجعاً ملحوظاً أمام العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (اليورو)، وفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية.
وسجل الإسترليني سعر 1.12 دولار في تداولات الأسواق المالية، منخفضاً بنسبة 0.30 بالمئة، مقارنة بتداولات الجلسة السابقة، كما تراجع بنسبة 0.27 بالمئة أمام اليورو ليبلغ سعره 1.18 يورو.
بترا
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