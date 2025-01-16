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المحرق وجها لوجه أمام الأهلي.. وسترة لاستعادة الثقة

1/16/2025 9:04:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬وسيخوض‭ ‬المحرق‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬بينما‭ ‬يطمح‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭.‬

وتختتم‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬الجولة‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬أيضا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬الأولى‭ ‬تجمع‭ ‬النجمة‭ ‬مع‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬واللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬سيجمع‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

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