المحرق وجها لوجه أمام الأهلي.. وسترة لاستعادة الثقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم 2024-2025، حيث ستقام مباراتان في نفس التوقيت عند السابعة مساءً، وسيخوض المحرق مواجهة قوية أمام الأهلي على ملعب مدينة خليفة الرياضية، بينما يطمح فريق سترة لاستعادة الثقة من بوابة البحرين في اللقاء الذي سيقام على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد.
وتختتم غدا السبت الجولة بإقامة مباراتين أيضا عند الساعة السابعة مساءً، الأولى تجمع النجمة مع الخالدية على استاد البحرين الوطني، واللقاء الآخر سيجمع الرفاع مع الشباب على ملعب مدينة خليفة الرياضية.
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