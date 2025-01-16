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موكاييف يقود الترشيحات لجائزة أفضل ((إخضاع))

1/16/2025 9:03:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬أسماء‭ ‬المقاتلين‭ ‬المرشحين‭ ‬الذين‭ ‬يتنافسون‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬إخضاع‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

وتضم‭ ‬الأسماء‭ ‬المرشحة‭ ‬لنيل‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬ومجتبى‭ ‬نصيري،‭ ‬وروان‭ ‬بكبولات،‭ ‬وعز‭ ‬الدين‭ ‬الدرباني‭.‬

ويتصدر‭ ‬القائمة،‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬المقاتل‭ ‬العالمي‭ ‬البريطاني‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف،‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬91‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إخضاع‭ ‬المقاتل‭ ‬الفلبيني‭ ‬جوفينسنت‭ ‬سو‭ ‬على‭ ‬الاستسلام‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حركة‭ ‬الخنق‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬حصل‭ ‬المقاتل‭ ‬مجتبى‭ ‬نصيري‭ ‬على‭ ‬ترشيحه‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬عن‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬85‭ ‬في‭ ‬باكستان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نفذ‭ ‬نصيري‭ ‬أول‭ ‬خنق‭ ‬لـ‭ ‬ Von ‭ ‬ Flue ‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬يوكي‭ ‬أنجديمبي،‭ ‬ليحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة‭.‬

ويتنافس‭ ‬راوان‭ ‬بيكبولات‭ ‬من‭ ‬كازاخستان‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المفاجآت‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬85‭ ‬في‭ ‬باكستان‭. ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بيكبولات‭ ‬بخنق‭ ‬اللاعب‭ ‬الأوكراني‭ ‬عمر‭ ‬سولومانوف‭ ‬بالمقصلة،‭ ‬ليقطع‭ ‬بذلك‭ ‬سلسلة‭ ‬سولومانوف‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لـ‮«‬8‭ ‬سنوات‮»‬‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬بطريقة‭ ‬دراماتيكية‭.‬

وقد‭ ‬ضمت‭ ‬قائمة‭ ‬الترشيحات‭ ‬أيقونة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬العربي‭ ‬المقاتل‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬الدرباني،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬بإخضاع‭ ‬المقاتل‭ ‬الصيني‭ ‬كريمو‭ ‬أيلي‭ ‬مايماي‭ ‬تيتوهيتي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ضربة‭ ‬مثلثه،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬84‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬جميع‭ ‬الترشيحات‭ ‬للجوائز‭ ‬السنوية‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬التصويت،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬باب‭ ‬التصويت‭.‬

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