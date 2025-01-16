موكاييف يقود الترشيحات لجائزة أفضل ((إخضاع))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلنت منظمة بريف البحرينية أسماء المقاتلين المرشحين الذين يتنافسون لنيل جائزة أفضل إخضاع ضمن بطولة BRAVE CF لعام 2024.
وتضم الأسماء المرشحة لنيل هذه الجائزة النجم العالمي محمد موكاييف ومجتبى نصيري، وروان بكبولات، وعز الدين الدرباني.
ويتصدر القائمة، أفضل لاعب في وزن الذبابة والذي لم يهزم في العالم حتى الآن، المقاتل العالمي البريطاني محمد موكاييف، الذي عاد من جديد للمشاركة في نزالات BRAVE CF وتحديدا في النسخة 91 التي أقيمت يوم 13 ديسمبر الماضي، ضمن أسبوع بريف الدولي للقتال «البحرين 2024»، حيث نجح من تحقيق فوز مستحق من خلال إخضاع المقاتل الفلبيني جوفينسنت سو على الاستسلام في الجولة الأولى عن طريق حركة الخنق.
في حين حصل المقاتل مجتبى نصيري على ترشيحه لهذه الجائزة عن مشاركته في منافسات بطولة BRAVE CF 85 في باكستان، وذلك بعد أن نفذ نصيري أول خنق لـ Von Flue على الإطلاق في تاريخ BRAVE CF أمام المقاتل يوكي أنجديمبي، ليحقق الفوز في تلك المواجهة.
ويتنافس راوان بيكبولات من كازاخستان على هذه الجائزة، بعد أن حقق واحدة من أكبر المفاجآت لهذا العام في بطولة BRAVE CF 85 في باكستان. حيث قام بيكبولات بخنق اللاعب الأوكراني عمر سولومانوف بالمقصلة، ليقطع بذلك سلسلة سولومانوف التي استمرت لـ«8 سنوات» دون هزيمة بطريقة دراماتيكية.
وقد ضمت قائمة الترشيحات أيقونة فنون القتال العربي المقاتل عز الدين الدرباني، بعد أن نجح بإخضاع المقاتل الصيني كريمو أيلي مايماي تيتوهيتي عن طريق ضربة مثلثه، في المواجهة التي جمعتهما خلال مشاركته في بطولة BRAVE CF 84.
ومن المقرر أن تخضع جميع الترشيحات للجوائز السنوية لمنظمة بريف البحرينية إلى التصويت، على أن يتم إعلان الفائزين بالجوائز بعد إغلاق باب التصويت.
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