أرتيتا: الفوز يثبت حضورنا في سباق التتويج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ -(‬رويترز‭): ‬أثنى‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬مدرب‭ ‬أرسنال‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتقدم‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لكنه‭ ‬أبدى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أسفه‭ ‬على‭ ‬إهدار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭.‬

وأنعش‭ ‬أرسنال‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬بهدف‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬أعاده‭ ‬إلى‭ ‬الابتعاد‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬ليفربول‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭. ‬وجاء‭ ‬فوز‭ ‬أرسنال‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الإنجليزية‭ ‬المحترفة‭ ‬وكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬وبعد‭ ‬تلقيه‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالإصابات،‭ ‬إذ‭ ‬يغيب‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬جابرييل‭ ‬جيسوس‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

وقال‭ ‬أرتيتا‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬رائعين‭. ‬هو‭ ‬اختبار‭ ‬للموقف‭ ‬وكيفية‭ ‬تعاملنا‭ ‬مع‭ ‬الظروف،‭ ‬وكذلك‭ ‬الشجاعة‭ ‬التي‭ ‬نتمتع‭ ‬بها‭ ‬ومدى‭ ‬تركيزنا‭ ‬حقا‭ ‬على‭ ‬النتائج‮»‬‭. ‬وخسر‭ ‬أرسنال‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بكأس‭ ‬الرابطة‭ ‬ثم‭ ‬خسر‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬أيضا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬تهديدا‭ ‬محتملا‭ ‬لموسم‭ ‬أرسنال‭.‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬قد‭ ‬أثبتت‭ ‬للمشككين‭ ‬أن‭ ‬أرسنال‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬المنافسين‭ ‬الحقيقيين‭ ‬على‭ ‬التتويج،‭ ‬قال‭ ‬أرتيتا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬كذلك،‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬ويمكننا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬مدى‭ ‬صعوبة‭ ‬فوز‭ ‬أي‭ ‬فريق‮»‬‭.‬

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