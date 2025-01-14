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يوم المهنة بجامعة الفيصل يجمع أكثر من 40 جهة وظيفية

1/14/2025 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل، الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، افتتح رئيس الجامعة بالرياض الدكتور محمد آل هيازع، فعاليات يوم المهنة الثالث عشر، الذي تنظمه الجامعة بمقرها في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025م.
وتجول“آل هيازع” في أركان المعرض الوظيفي، الذي شمل مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث استعرضت كل جهة خدماتها وقدمت تعريفًا ببرامجها وفرصها. وركز المعرض على توفير بيئة تفاعلية تسلط الضوء على الفرص الوظيفية والتطوير المهني، مما يعكس التكامل بين القطاعات المشاركة.
وأكد رئيس الجامعة أن يوم المهنة مناسبة سنوية تحرص عليها جامعة الفيصل، وتلعب دورًا محوريًا في تمكين الطلاب والطالبات من تحديد مساراتهم المهنية واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة. وقال: يمتد يوم المهنة عادةً لثلاثة أيام، ويتيح لشباب وشابات الوطن فرصة الالتقاء بأكثر من 40 شركة وجهة حكومية وخاصة من كبريات القطاعات والمؤسسات، وجميع المشاركين حريصون على استقطاب خريجي الجامعة، وفتح المجال للشباب من خارجها للحصول على فرص وظيفية.
وأشار آل هيازع إلى أن خريجي وخريجات جامعة الفيصل أثبتوا تميزهم في سوق العمل، بفضل الإعداد القوي الذي تقدمه الجامعة، مما جعل الجهات المختلفة تتنافس على استقطابهم. وأضاف:“لدينا مجالات عديدة ومختلفة ممثلة في المعرض، ونتوقع نتائج ممتازة للخريجين بإذن الله”.
وأوضح أن جامعة الفيصل توفر برنامج تدريب يمتد لستة أشهر لمعظم التخصصات، باستثناء التخصصات الصحية التي تتطلب أكثر من سنة. وتابع قائلًا:“هذا البرنامج يتيح للطلاب والطالبات فرصة التدريب أثناء الدراسة، سواء في الصيف أو من خلال فصل دراسي مستقل، مما يمكنهم من التعود على بيئة العمل مبكرًا”.
وفيما يتعلق بنوعية الوظائف المطروحة في يوم المهنة، أكد آل هيازع أنها“ممتازة جدًا، وبمرتبات جيدة، وتوفر خيارات متعددة للخريجين”. وختم تصريحه بالقول:“نحرص في جامعة الفيصل على أن يكون خريجونا مؤهلين بمستوى يجعل الشركات تتنافس على استقطابهم”.
إلى ذلك، يسهم يوم المهنة في إتاحة الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا، بالاطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل.
وتنظم هذه الفعالية إدارة علاقات الخريجين والتوظيف في الجامعة سنويًا، التي تمثل ملتقى سنويًا يتيح للجهات المشاركة عرض خدماتهم والتواصل المباشر مع الخريجين والطلاب، عبر طرح فرص وظيفية، ومنح للتدريب التعاوني، وورش عمل طوال أيام الفعالية.
يذكر أن مناسبة يوم المهنة أصبحت مناسبة سنوية تترقبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافة إلى شريحة كبيرة من الخريجين والطلاب وفئات المجتمع.

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