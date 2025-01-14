الرئيس اللبناني ميشال عون يجري استشارات نيابية ملزمة مع أعضاء البرلمان

(MENAFN
) في يوم الاثنين الموافق 13يناير، أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون استشارات نيابية ملزمة مع أعضاء البرلمان، أسفرت عن ترشيح نواف سلام، السفير اللبناني السابق لدى الأمم المتحدة، ليكون رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة, سلام، الذي يشغل حالياً منصب رئيس المحكمة الجنائية الدولية، سيتولى تشكيل أول حكومة في عهد رئاسة عون.
كما أجرى عون الاستشارات مع جميع أعضاء البرلمان
البالغ عددهم 128 نائباً، حيث دعم غالبية النواب ترشيح سلام, ومع ذلك، دعم 9 نواب إعادة تعيين رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي، في حين امتنع 33 نائباً عن تسمية مرشح، بينهم نواب حزب الله وكتلة حركة أمل التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري.
وسلام، المولود في 1953، يتمتع بخلفية أكاديمية ودبلوماسية متميزة, شغل منصب رئيس المحكمة الجنائية الدولية منذ فبراير 2024, وهو حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون, شغل سلام سابقاً منصب سفير ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة من 2007 إلى 2017.
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