بيتكوين تقلل خسائرها بعد وصولها لأقل مستوى لها خلال شهرين

(MENAFN
) قللت «بيتكوين» خسائرها بعض الشيء، بعد تراجعها في تعاملات يوم أمس الإثنين الموافق 13 يناير, لأقل مستوى لها منذ شهرين تقريبًا، مع تفادي المستثمرين الماجزفة نتيجة إلى إعادة تقييم البنوك الكبرى اتجاه السياسة النقدية بعد صدور بيانات صرّحت عن ليونة سوق العمل الأمريكي.
كذلك تراجعت «بيتكوين» بنسبة 3.6 بالمئة لتصل إلى 91240.1 دولاراً بعدما انخفضت من قبل إلى 90199 دولاراً، وهو المستوى الأكثر انخفاضا منذ الثامن عشر من نوفمبر 2024.
كما هبطت الإيثريوم بنسبة 6.22 بالمئة لتصل إلى 3075.12 دولاراً، كما تراجعت الريبل بنسبة 4.9 بالمئة إلى 2.3952 دولار، ودوج كوين انخفضت بنسبة 4.37 بالمئة إلى 32.08 سنتاً.
كما تكهن كيم كرامر لارسون، المحلل لدى «ساكسو بنك» في بيان نشره على منصة «إكس»، بلوغ «بيتكوين» إلى 73 ألف دولار اذا واصلت انخفاضها إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار.
بالإضافة إلى ذلك, كشفت بيانات نُشرت يوم الجمعة الموافق 10 يناير, أن الاقتصاد الأمريكي قام بضم وظائف أكثر من التنبؤات، ما حفز بنك «جولدمان ساكس» إلى تأخير تكهناته للخفض الأول لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي هذه السنة إلى شهر يونيو، بدلاً من مارس.
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