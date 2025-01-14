غولدمان ساكس: قوة اقتصاد أمريكا وزيادة الرسوم يعيقان وتيرة تسهيل السياسة النقدية

(MENAFN
) قام بنك «غولدمان ساكس» بزيادة تنبؤاته بخصوص الدولار الأمريكي، موضحًا أن قوة اقتصاد
الولايات المتحدة والزيادة المنتظرة للرسوم الجمركية قد يعيقان وتيرة تسهيل السياسة النقدية.
كما ذكر المحللون الاستراتيجيون لدى البنك، ومن ضمنهم كاماكشيا تريفيدي، في مذكرة: نتنبأ بتصاعد الدولار تقريبا بنسبة 5 بالمئة في العام الحالي نتيجة إلى فرض الرسوم الجمركية الجديدة وتواصل الأداء الممتاز للاقتصاد الأمريكي, وبالرغم من رفع التوقعات، لا نزال نعتقد أن مسار المخاطر يتجه إلى زيادة قوة الدولار.
كذلك يعتبر هذا ثاني تعديل بالرفع يقوم به «غولدمان ساكس» لتنبؤاته تجاه الدولار في شهرين، بسبب مواصلة الازدهار القوي للاقتصاد الأمريكي والرسوم الجمركية المنتظرة التي يزعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرضها، والتي تهدد بإشعال التضخم وعرقلة طريق بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليل أسعار الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك, فأنه من المتوقع أيضا أن يكتسب التفاؤل تجاه الدولار زخما بعد أن دعمت البيانات القوية من تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة الموافق 10 يناير التوقعات بسوق عمل قوي وعززت توقعات الدولار مقابل نظرائه.
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