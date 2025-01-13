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تراجع حصة آبل في سوق الجوالات الذكية العالمية..وشاومي الأسرع نموًا - جريدة البورصة

1/13/2025 6:40:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) فقدت“آبل” حصة في سوق الجوالات الذكية حول العالم، مع تزايد المنافسة من الشركات الصينية، وفقًا لبيانات“كاونتربوينت ريسيرش”.

وتراجعت حصة صانعة الآيفون بحوالي 2% لتصل إلى 18% في عام 2024، بينما ارتفعت حصة الكورية“سامسونج” 1% لتواصل القيادة بحصة سوقية 19%.

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وأوضح“تارون باثاك” مدير الأبحاث لدى“كاونتربوينت” في التقرير الصادر اليوم الإثنين قائلاً: سلسلة“آيفون 16” لاقت ردود فعل مختلطة، وهو ما يرجع جزئيًا إلى عدم توافر“آبل إنتلجنس” عند طرحها، ومع ذلك استمرت الشركة في النمو بقوة في أسواقها غير الأساسية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادىء، وغيرها.

وأشار“إيفان لام” المحلل لدى“كاونتربوينت”: مبيعات الآيفون تراجعت لكن تحول المستهلكين نحو الموديلات الأعلى مما ساعد في تعويض بعض الانخفاضات، فمثلاً في الصين ارتفعت حصة مبيعات أجهزة“برو”.

وبشكل عام، ارتفعت مبيعات الجوالات الذكية العالمية بنسبة 4% على أساس سنوي، ليعود السوق للنمو في 2024 بعد عامين متتالين من الانخفاض.

وكانت“شاومي” الصينية الأسرع نموًا بين العلامات التجارية الخمس الكبرى في 2024، مع إعادة تنظيم محفظتها وأنشطتها للتوسع.

المصدر:

MENAFN13012025000202011048ID1109083619

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