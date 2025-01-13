تراجع حصة آبل في سوق الجوالات الذكية العالمية..وشاومي الأسرع نموًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) فقدت“آبل” حصة في سوق الجوالات الذكية حول العالم، مع تزايد المنافسة من الشركات الصينية، وفقًا لبيانات“كاونتربوينت ريسيرش”.
وتراجعت حصة صانعة الآيفون بحوالي 2% لتصل إلى 18% في عام 2024، بينما ارتفعت حصة الكورية“سامسونج” 1% لتواصل القيادة بحصة سوقية 19%.
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وأوضح“تارون باثاك” مدير الأبحاث لدى“كاونتربوينت” في التقرير الصادر اليوم الإثنين قائلاً: سلسلة“آيفون 16” لاقت ردود فعل مختلطة، وهو ما يرجع جزئيًا إلى عدم توافر“آبل إنتلجنس” عند طرحها، ومع ذلك استمرت الشركة في النمو بقوة في أسواقها غير الأساسية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادىء، وغيرها.
وأشار“إيفان لام” المحلل لدى“كاونتربوينت”: مبيعات الآيفون تراجعت لكن تحول المستهلكين نحو الموديلات الأعلى مما ساعد في تعويض بعض الانخفاضات، فمثلاً في الصين ارتفعت حصة مبيعات أجهزة“برو”.
وبشكل عام، ارتفعت مبيعات الجوالات الذكية العالمية بنسبة 4% على أساس سنوي، ليعود السوق للنمو في 2024 بعد عامين متتالين من الانخفاض.
وكانت“شاومي” الصينية الأسرع نموًا بين العلامات التجارية الخمس الكبرى في 2024، مع إعادة تنظيم محفظتها وأنشطتها للتوسع.
المصدر:
MENAFN13012025000202011048ID1109083619
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