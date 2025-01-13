استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع مؤشر الدولار بعد صدور بيانات حول سوق العمل الأمريكي الأسبوع الماضي، عززت احتمالات إبطاء الفيدرالي وتيرة التيسير النقدي.

استقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير عند 2713.40 دولار للأوقية.

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في حين تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة طفيفة ناهزت 0.11% إلى 2686.31 دولار للأوقية، وتراجعت عقود الفضة تسليم مارس 0.35% إلى 31.205 دولار، وكذلك السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.29% إلى 963.04 دولار للأوقية.

تزامن هذا مع ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.28% إلى 109.96 نقطة.

وذلك بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر حسبما ورد في بيانات صدرت عن وزارة العمل يوم الجمعة الماضي، ما أكد على استمرار زخم سوق العمل.

الأمر الذي أدى إلى ارتفاع احتمال تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع يناير الجاري إلى 97% من 78% قبل شهر من الآن، وفق تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”.

أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تقرير التوقعات الفصلية الذي صدر عقب اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر إلى أنهم يتوقعون إبطاء وتيرة تخفيضات الفائدة خلال عام 2025.

وأعربوا خلال الاجتماع عن قلقهم إزاء تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن تشديد السياسات التجارية، وذلك خلال ولاية الرئيس المنتخب“دونالد ترامب”، رغم عدم الإشارة إليه صراحة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في أمريكا غداً الثلاثاء، قبل يوم من صدور نظيره لأسعار المستهلكين، والمتوقع تسارعه إلى 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر من 2.7% في الشهر السابق.

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