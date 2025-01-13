استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع مؤشر الدولار بعد صدور بيانات حول سوق العمل الأمريكي الأسبوع الماضي، عززت احتمالات إبطاء الفيدرالي وتيرة التيسير النقدي.
استقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير عند 2713.40 دولار للأوقية.
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في حين تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة طفيفة ناهزت 0.11% إلى 2686.31 دولار للأوقية، وتراجعت عقود الفضة تسليم مارس 0.35% إلى 31.205 دولار، وكذلك السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.29% إلى 963.04 دولار للأوقية.
تزامن هذا مع ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.28% إلى 109.96 نقطة.
وذلك بعدما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر حسبما ورد في بيانات صدرت عن وزارة العمل يوم الجمعة الماضي، ما أكد على استمرار زخم سوق العمل.
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع احتمال تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع يناير الجاري إلى 97% من 78% قبل شهر من الآن، وفق تقديرات أداة“سي إم إي فيدووتش”.
أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تقرير التوقعات الفصلية الذي صدر عقب اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر إلى أنهم يتوقعون إبطاء وتيرة تخفيضات الفائدة خلال عام 2025.
وأعربوا خلال الاجتماع عن قلقهم إزاء تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن تشديد السياسات التجارية، وذلك خلال ولاية الرئيس المنتخب“دونالد ترامب”، رغم عدم الإشارة إليه صراحة.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في أمريكا غداً الثلاثاء، قبل يوم من صدور نظيره لأسعار المستهلكين، والمتوقع تسارعه إلى 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر من 2.7% في الشهر السابق.
المصدر:
MENAFN13012025000202011048ID1109083618
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