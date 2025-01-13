إياتا: ارتفاع الطلب على السفر والشحن الجوي بأكثر من 8% في نوفمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع إجمالي الطلب على السفر جواً خلال نوفمبر، ليواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة، تزامناً مع استمرار زيادة الطلب على الشحن الجوي للشهر السادس عشر على التوالي.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي في تقرير صدر بتاريخ التاسع من يناير، إن إجمالي الطلب على السفر جواً -مُقاساً بإجمالي إيرادات الركاب لكل كيلومتر- ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي في نوفمبر، ليواصل تحقيق مستويات غير مسبوقة تاريخياً.

موضوعاترهانات صعود سعر برنت تقفز قبل عقوبات النفط الروسي الجديدة الأسهم الآسيوية تتراجع بعد تقليص توقعات خفض الفائدة استقرار أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

وأوضح التقرير أن السعة المتاحة -عدد المقاعد الشاغرة لكل كيلومتر- زادت بنسبة 5.7% فقط خلال نفس الفترة، ما يشير إلى تفوق الطلب على العرض.

وأرجع“ويلي والش” المدير العام للاتحاد السبب في ذلك إلى مشكلات سلسلة التوريد التي حالت دون حصول شركات الطيران على الطائرات اللازمة لتلبية زيادة الطلب.

وذكر الاتحاد أن الطلب على السفر الدولي صعد بنسبة 11.6% سنوياً، وذلك بفضل الطلب بمناطق الشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ.

وارتفع الطلب على السفر محلياً بنسبة 3.1% في نوفمبر، مع تسجيل نمو في جميع الأسواق المرصودة، وكانت الهند المساهمة الرئيسية في هذه الزيادة.

وورد في تقرير منفصل أن إجمالي الطلب على الشحن الجوي ارتفع بنسبة 8.2% سنوياً في نوفمبر ليواصل النمو للشهر السادس عشر على التوالي، رغم انخفاضه بنسبة 0.5% مقارنة بمستوى أكتوبر عند أخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة النمو السنوي في الطلب على الشحن الجوي ظلت تتباطأ منذ سبتمبر الماضي حتى باتت دون مستوى 10%، لتعود إلى معدلات ما قبل عام 2021.

وزاد الطلب على الشحن الدولي 9.5% في نوفمبر وسط أداء إيجابي لكافة المسارات الملاحية الرئيسية، والمناطق الجغرافية باستثناء إفريقيا.

المصدر: