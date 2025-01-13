إياتا: ارتفاع الطلب على السفر والشحن الجوي بأكثر من 8% في نوفمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع إجمالي الطلب على السفر جواً خلال نوفمبر، ليواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة، تزامناً مع استمرار زيادة الطلب على الشحن الجوي للشهر السادس عشر على التوالي.
قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي في تقرير صدر بتاريخ التاسع من يناير، إن إجمالي الطلب على السفر جواً -مُقاساً بإجمالي إيرادات الركاب لكل كيلومتر- ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي في نوفمبر، ليواصل تحقيق مستويات غير مسبوقة تاريخياً.
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وأوضح التقرير أن السعة المتاحة -عدد المقاعد الشاغرة لكل كيلومتر- زادت بنسبة 5.7% فقط خلال نفس الفترة، ما يشير إلى تفوق الطلب على العرض.
وأرجع“ويلي والش” المدير العام للاتحاد السبب في ذلك إلى مشكلات سلسلة التوريد التي حالت دون حصول شركات الطيران على الطائرات اللازمة لتلبية زيادة الطلب.
وذكر الاتحاد أن الطلب على السفر الدولي صعد بنسبة 11.6% سنوياً، وذلك بفضل الطلب بمناطق الشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ.
وارتفع الطلب على السفر محلياً بنسبة 3.1% في نوفمبر، مع تسجيل نمو في جميع الأسواق المرصودة، وكانت الهند المساهمة الرئيسية في هذه الزيادة.
وورد في تقرير منفصل أن إجمالي الطلب على الشحن الجوي ارتفع بنسبة 8.2% سنوياً في نوفمبر ليواصل النمو للشهر السادس عشر على التوالي، رغم انخفاضه بنسبة 0.5% مقارنة بمستوى أكتوبر عند أخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار.
وأشار التقرير إلى أن وتيرة النمو السنوي في الطلب على الشحن الجوي ظلت تتباطأ منذ سبتمبر الماضي حتى باتت دون مستوى 10%، لتعود إلى معدلات ما قبل عام 2021.
وزاد الطلب على الشحن الدولي 9.5% في نوفمبر وسط أداء إيجابي لكافة المسارات الملاحية الرئيسية، والمناطق الجغرافية باستثناء إفريقيا.
المصدر:
MENAFN13012025000202011048ID1109083614
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