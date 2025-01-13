العثور على قميص موقع من ميسي لنجل بشار الأسد

MENAFN - Amman Net) أثار تداول صورة لقميص موقّع من نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، إلى حافظ الأسد نجل الرئيس السوري بشار الأسد، جدلاً واسعاً على مواقعالتواصل الاجتماعي في سوريا.

الصورة التي ظهرت على مواقع أظهرت القميص مع توقيع ميسي، مرفقاً بعبارة: "إلى حافظ الأسد مع كل المودة"، ما أثار ردود فعل غاضبة بين النشطاء السوريين.

وأشار البعض إلى أن هذا القميص، الذي يحمل توقيع النجم العالمي، تم العثور عليه في أحد قصور الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، بعد سقوط نظامه وهروبه إلى روسيا. حيث قام عدد من المسلحين والمدنيين السوريين، الذين دخلوا إلى القصور الرئاسية في العاصمة السورية، بالكشف عن العديد من المقتنيات الثمينة والهدايا الدبلوماسية، التي شملت صورة موقعة من الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، وصناديق مرصعة بالذهب، إضافة إلى جائزة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وصور شخصية أخرى ومقتنيات ثمينة.

الصور والمقتنيات التي تم العثور عليها في القصور الرئاسية سلطت الضوء على ما اعتبره البعض ترفاً مبالغاً فيه، في وقت يرزح فيه الشعب السوري تحت معاناة اقتصادية وإنسانية شديدة.