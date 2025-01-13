رئيس الوزراء يلتقي نقيب الجيولوجيين الأردنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاثنين نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة، في إطار لقاءاته مع ممثلي القطاعات الوطنية المختلفة بما في ذلك النقابات المهنية.
وتم خلال اللقاء بحث مجموعة من المواضيع المتعلقة بالنقابة ومنتسبيها.
وأكد رئيس الوزراء دور النقابات المهنية الهام كمؤسسات وطنية ترفد مختلف القطاعات بخبرات وكوادر بشرية ساهمت في مسيرة البناء والتحديث.
من جهته، عرض نقيب الجيولوجيين عددًا من القضايا ذات الصلة بعمل النقابة، لاسيما التوسع في توفير فرص التدريب والتشغيل لأعضائها في الوزارات المعنية وشركات التعدين.
وحضر اللقاء وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.
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