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رئيس الوزراء يلتقي نقيب الجيولوجيين الأردنيين

1/13/2025 5:05:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاثنين نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة، في إطار لقاءاته مع ممثلي القطاعات الوطنية المختلفة بما في ذلك النقابات المهنية.


وتم خلال اللقاء بحث مجموعة من المواضيع المتعلقة بالنقابة ومنتسبيها.


وأكد رئيس الوزراء دور النقابات المهنية الهام كمؤسسات وطنية ترفد مختلف القطاعات بخبرات وكوادر بشرية ساهمت في مسيرة البناء والتحديث.


من جهته، عرض نقيب الجيولوجيين عددًا من القضايا ذات الصلة بعمل النقابة، لاسيما التوسع في توفير فرص التدريب والتشغيل لأعضائها في الوزارات المعنية وشركات التعدين.


وحضر اللقاء وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.

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