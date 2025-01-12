اليمن: مقتل 7 أشخاص وإصابة 65 جراء انفجار محطة غاز

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 65 بجروح، بينهم 15 في حالة حرجة، جراء انفجار محطة تعبئة غاز في محافظة البيضاء وسط اليمن، صباح اليوم الأحد، وفق ما أعلنته مصادر في السلطة المحلية.



وبحسب موقع "عدن نيوز" الإخباري، أكدت المصادر وقوع انفجار في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر شمال محافظة البيضاء، أعقبه حريق هائل أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من الأشخاص، إضافة إلى اندلاع الحرائق بأكثر من 20 سيارة كانت متواجدة في منطقة الحادث، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في محيط المحطة.



وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة.-(بترا)