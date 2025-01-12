اليمن: مقتل 7 أشخاص وإصابة 65 جراء انفجار محطة غاز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 65 بجروح، بينهم 15 في حالة حرجة، جراء انفجار محطة تعبئة غاز في محافظة البيضاء وسط اليمن، صباح اليوم الأحد، وفق ما أعلنته مصادر في السلطة المحلية.
وبحسب موقع "عدن نيوز" الإخباري، أكدت المصادر وقوع انفجار في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر شمال محافظة البيضاء، أعقبه حريق هائل أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من الأشخاص، إضافة إلى اندلاع الحرائق بأكثر من 20 سيارة كانت متواجدة في منطقة الحادث، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في محيط المحطة.
وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة.-(بترا)
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