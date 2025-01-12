بايدن يقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "وضع صعب"

(MENAFN
) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الموافق 10يناير, إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في "وضع صعب" بعد فرض عقوبات منسقة جديدة من قبل واشنطن ولندن على قطاع الطاقة الروسي ردًا على الحرب المستمرة في أوكرانيا, وأكد بايدن أن بوتين لم يعد لديه "أي مجال للتنفس" لمواصلة أعماله الضارة في أوكرانيا, وكما ناقش بايدن محادثاته الأخيرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا, وأصدر البيت الأبيض بيانًا يؤكد أن حرب بوتين ضد أوكرانيا كانت فشلًا لروسيا، حيث منعت صمود أوكرانيا والدعم الأمريكي روسيا من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وفي نفس اليوم، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن فرض عقوبات واسعة على قطاع الطاقة الروسي، بهدف تعطيل شركة غازبروم الروسية، أكبر شركة للطاقة في روسيا، وقطع التمويل المهم لجهود الحرب التي يقودها الكرملين, وأشاد زيلينسكي بالعقوبات، ووصفها بأنها "ضربة قوية" لآلة الحرب الروسية من خلال تعطيل سلاسل الإمداد الخاصة بها, وفي تطور منفصل، كشف الكرملين عن استعداد بوتين لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن مؤخرًا أنه يستعد للقاء بوتين من أجل "إنهاء" الحرب في أوكرانيا, وكان ترامب، الذي سيتولى منصب الرئيس في 20 يناير، قد وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء النزاع بسرعة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات.
كما أعرب بوتين عن استعداده للمفاوضات بشرط أن يتم الاعتراف بـ "الحقائق على الأرض"، في إشارة إلى المكاسب الإقليمية الروسية في شرق أوكرانيا، حيث تسيطر روسيا على 20% من أراضي البلاد, كما أصر على أن تتخلى أوكرانيا عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف الناتو.
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