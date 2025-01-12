نيران الحرائق تقترب من منزل كامالا هاريس

MENAFN - Khaberni) خبرني - اندلع حريق غابات جديد وضخم بسرعة في أحد أغنى أحياء مدينة لوس أنجلوس ليلة أمس السبت، وأسرعت خدمات الطوارئ لمكافحته لاحتواء نيرانه، بعد أن غيّر حريق منطقة Pacific Palisades الأكبر في المدينة، والمطلة على البحر اتجاهه بسرعة ليلة الجمعة، وتقدم نحو حي للأثرياء والمشاهير، هو Brentwood المقيمة فيه كامالا هاريس، نائبة الرئيس بايدن، حيث تقدر قيمة منزلها بـ5 ملايين دولار، وفقاً لما ورد بوسائل إعلام أميركية عدة.

من المقيمين في الحي أيضا، الممثل Arnold Schwarzenegger حاكم كاليفورنيا الأسبق، والممثلة الأميركية Reese Witherspoon الحاصلة على الأوسكار، إلى جانب مواطنتها الممثلة Meryl Streep التي سبق وتم ترشيحها للأوسكار 21 مرة، وحصلت عليها 3 مرات، إضافة لمشاهير آخرين.

الأضخم والأخطر

وقالت Kristin Crowley رئيسة دوائر الإطفاء بلوس أنجلوس، إن ما حدث في حريق منطقة "باليساديس" الذي بدأ صباح الثلاثاء الماضي، والتهم 23 مليون متر مربع من منطقته، وأكثر من 5000 مبنى "كان اشتعالا كبيرا" جعله الأضخم والأخطر في المدينة، فيما حذرت رئيسة الدوائر من أن لوس أنجلوس "ستواجه حدا جويا حرجا آخر" مع توقع هبوب رياح شديدة خلال الأيام المقبلة.





وملخص ما حدث أن مزيجا من رياح Santa Ana التي بلغت سرعتها 160 كيلومترا بالساعة، سحب الهواء الجاف من الصحراء الداخلية نحو المحيط، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية بتاريخ كاليفورنيا، وفيها قتلت الحرائق 13 شخصا، بينهم Rory Sykes البالغ 32 عاما، وهو ممثل طفل سابق، ولد أعمى وكان يعاني من شلل دماغي، ولم تتمكن والدته من إنقاذه.

أكثر من 10 آلاف عقار

كما دمرت الحرائق أكثر من 10 آلاف عقار، ودفعت 180 ألفا إلى الفرار من منازلهم، وتسببت بخسائر بلغت 150 مليارا من الدولارات، على حد ما تلخص "العربية.نت" ما نقله الإعلام الأميركي عن شركة Accuweather المتخصصة بالنكبات المناخية.

وتمكنت الأطقم بالنهاية من الحصول على "موطئ قدم" بعد كفاح بذلته للسيطرة على الحرائق، منها 11% من حريق "باليساديس" بحلول أمس السبت. إلا أن الرياح اشتدت مجددا أمس، وتوقع خبراء بأن تصبح أشد وأمرّ بدءا من غد الاثنين، لذلك تلقت الأطقم تعزيزات جوية من وزارة الدفاع الأميركية، ومن القوات الجوية الملكية الكندية، حتى أصبح عدد من نزلوا إلى ميدان المكافحة أكثر من 9.000 رجل إطفاء.