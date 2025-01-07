خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة الصادرة عن نقابة أصحب الحلي والمجوهرات مساء اليوم الثلاثاء بمقدار 30 قرشا.
وبلغ سعر غرام الذهب 21 الأكثر رغبة من الأردنيين 53.8 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
في حين أصبح سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.8 دينارا، وغرام الذهب من عيار 18 نحو 47.8 دينارا.
وكانت قد أصدرت النقابة تسعيرة قبيل ساعات تفيد بارتفاع اسعار الذهب في الأردن بمقدار 30 قرش ليصبح سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين 54.1.
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