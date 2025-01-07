خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة الصادرة عن نقابة أصحب الحلي والمجوهرات مساء اليوم الثلاثاء بمقدار 30 قرشا.

وبلغ سعر غرام الذهب 21 الأكثر رغبة من الأردنيين 53.8 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

في حين أصبح سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.8 دينارا، وغرام الذهب من عيار 18 نحو 47.8 دينارا.

وكانت قد أصدرت النقابة تسعيرة قبيل ساعات تفيد بارتفاع في الأردن بمقدار 30 قرش ليصبح سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين 54.1.