رئيسة الوزراء الإيطالية تستبعد إزالة رموز تعتبر فاشية من شعار حزبها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬ميلوني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كورييري‭ ‬ديلا‭ ‬سيرا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إزالة‭ ‬الشعلة‭.. ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬يوما‭ ‬قضية‭ ‬مدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‮»‬‭. ‬

وجاءت‭ ‬تصريحاتها‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬لوكا‭ ‬تشيرياني‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬حزبها‭ ‬المحافظ‭ ‬المتشدد‭ ‬‮«‬فراتيلي‭ ‬ديتاليا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬البرلمان،‭ ‬‮«‬ستأتي‭ ‬لحظة‭ ‬إخماد‭ ‬الشعلة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬إل‭ ‬فوليو‮»‬‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬إن‭ ‬الشعلة‭ ‬‮«‬رمزية‭ ‬وحالها‭ ‬حال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الرمزية‭ ‬الأخرى‭ ‬سيأتي‭ ‬يوم‭ (‬التحرك‭ ‬حيالها‭)‬،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التخلي‭ ‬عنها‭ ‬كليا‮»‬‭. ‬

سعت‭ ‬ميلوني،‭ ‬الزعيمة‭ ‬الإيطالية‭ ‬الأكثر‭ ‬يمينية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1945،‭ ‬للنأي‭ ‬بنفسها‭ ‬عن‭ ‬إرث‭ ‬حزبها‭ ‬القومي‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬وتعود‭ ‬أصوله‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الحركة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الإيطالية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شكّلها‭ ‬أنصار‭ ‬الدكتاتور‭ ‬الفاشي‭ ‬بينيتو‭ ‬موسوليني‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬

وعندما‭ ‬كانت‭ ‬ناشطة‭ ‬شابة‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬موسوليني‭ ‬كان‭ ‬‮«‬سياسيا‭ ‬جيدا‮»‬‭. ‬وأما‭ ‬الآن،‭ ‬فباتت‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مكان‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬الإيطالية‭ ‬لأولئك‭ ‬الذي‭ ‬يحنّون‭ ‬إلى‭ ‬الفاشية‭. ‬

ودعا‭ ‬معارضوها،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬حزبها،‭ ‬مرارا‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬الشعلة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬ألوان‭ ‬العلم‭ ‬الإيطالي‭ ‬الأبيض‭ ‬والأحمر‭ ‬والأخضر‭ ‬وأُدخلت‭ ‬على‭ ‬الشعار‭ ‬في‭ ‬2014‭. ‬

ويرى‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬أن‭ ‬الجزء‭ ‬السفلي‭ ‬من‭ ‬الشعار‭ ‬يمثّل‭ ‬قبر‭ ‬موسوليني‭ ‬في‭ ‬مدينته‭ ‬بريدابيو،‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬يجذب‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الزوار‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬

ولم‭ ‬يخف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬ميلوني‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالنظام‭ ‬الفاشي‭ ‬الذي‭ ‬سن‭ ‬‮«‬قوانين‭ ‬عنصرية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬اليهود‭ ‬عام‭ ‬1938‭. ‬