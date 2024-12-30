سيول وإغلاق عبارات تصريف مياه بفعل الأمطار في بلدية طبقة فحل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - واصلت كوادر وآليات بلدية طبقة فحل بلواء الأغوار الشمالية، أعمال فتح وتسليك عبارات تصريف مياه التي تتعرض للإغلاق بفعل انجرافات السيول المرافقة لهطول الأمطار خلال المنخفض الجوي.
وقال رئيس البلدية كُثيب الغزاوي، اليوم الاثنين، إن جغرافية المنطقة المنخفضة وتعرضها للسيول من الجبال الشرقية المحاذية يتطلب مواصلة جهود كوادر وآليات البلدية، بهدف إدامة تسليك عبارات ومناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار، وعدم تأثيرها على حركة المرور سواء على طريق الأغوار الدولي أو الطرق الداخلية في الأحياء والتجمعات السكانية في منطقتي المشارع والشيخ حسين.
وأشار إلى أن العمل متواصل من خلال فرق البلدية في تنظيف الطرق العامة من انجرافات الأتربة بفعل الأمطار، حفاظا على السلامة العامة، إضافة إلى صيانة وحدات الإنارة التي تعرضت للضرر خلال المنخفض الجوي الحالي.
ودعا الغزاوي، المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو حوادث للتعامل معها خلال الظروف الجوية السائدة.
MENAFN30122024000151011027ID1109043303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.